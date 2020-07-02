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  4. Aydın'da termometreyi görenler inanamadı! Bunaltan sıcaklık

Aydın'da termometreyi görenler inanamadı! Bunaltan sıcaklık

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Basra Alçak Basıncı sebebiyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, termometreler 52 dereceyi gördü. Vatandaşlar sıcak nedeniyle sığınacak yer aradı.

Aydın'da termometreyi görenler inanamadı! Bunaltan sıcaklık

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın’da etkili olmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı il genelinde Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre, öğlen saatlerinde 52 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta buldu. Dışarı çıkan pek çok vatandaşın şapka ve güneş gözlüğü taktığı gözlendi. Termometrelerin 52 dereceyi göstermesini fark eden bazı vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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SICAK HAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerine göre, sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek. Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 36 derece olduğu Aydın’da uzmanlar hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. (İHA)

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