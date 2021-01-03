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  4. Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

03.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Aydın'da yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. T.B.'nin bir süre önce de aynı evde yangın çıkardığı öğrenilirken, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi 1645 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum meydana geldi. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

KOMŞULARI İSYAN ETTİ

Öte yandan, yangının meydana geldiği apartmanda ve aynı sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri bodrum katta oturan T.B.'nin uyuşturucu madde kullanarak eve ve mahalleye zarar vermesine tepki gösterdi.

Komşulardan D.K., daha önce de evin T.B. tarafından ateşe verildiğini, bugün de 2'nci kez kundaklanarak yakıldığını ifade ederken, apartman sakinleri olay sonrası T.B.'den şikayetçi oldu. T.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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