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  4. Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması! Cenaze yakınlarından para istemiş

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması! Cenaze yakınlarından para istemiş

03.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması! Cenaze yakınlarından para istemiş

Aydın Sağlık Müdürlüğü'nce devlet hastanesi gasilhanesinde görevli imam Lütfullah G. (49) hakkında, koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için yakınlarından 650-1000 TL arasında para istemesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

"BU CENAZE VİRÜSLÜ"

Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650-1000 TL arasında para istediği belirlendi. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.

(DHA)


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