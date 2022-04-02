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Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Aydın, Denizli ve Tekirdağ iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

02.04.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı sebebiyle Aydın, Denizli ve Tekirdağ'ın iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar, imsak ve sahur saatleri bilgisini paylaştı. Peki Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Aydın, Denizli ve Tekirdağ iftar vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Aydın, Denizli ve Tekirdağ iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

AYDIN, DENİZLİ VE TEKİRDAĞ SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

AYDIN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

TEKİRDAĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


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Oruç Aydın Denizli Tekirdağ iftar
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