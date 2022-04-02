Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Aydın, Denizli ve Tekirdağ iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...
Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.
AYDIN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
DENİZLİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
TEKİRDAĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:
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