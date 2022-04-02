Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Aydın, Denizli ve Tekirdağ iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Aydın, Denizli ve Tekirdağ sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

AYDIN, DENİZLİ VE TEKİRDAĞ SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

AYDIN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

TEKİRDAĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



