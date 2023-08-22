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Aydın eğitim uçağı kazası ölü ve yaralı var mı? 22 Ağustos 2023 Aydın eğitim uçak kazasında son durum

22.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağı düştü. Olaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamada yaralanmalar olduğu bildirildi. Peki, Aydın eğitim uçağı kazası ölü ve yaralı var mı? 22 Ağustos 2023 Aydın eğitim uçak kazasında son durum ne? İşte detaylar...

Aydın eğitim uçağı kazası ölü ve yaralı var mı? 22 Ağustos 2023 Aydın eğitim uçak kazasında son durum

Aydın'da eğitim uçağı düştü. Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleşti. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından "Aydın eğitim uçağı kazası ölü ve yaralı var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aydın eğitim uçak kazasında son durum...

AYDIN EĞİTİM UÇAĞI KAZASINDA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Aydın'da eğitim uçağı saat 12. 40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında düştü.

Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

AYDIN UÇAK KAZASINDA SON DURUM

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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