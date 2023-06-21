Aydın Valiliği açıkladı! Ekim sonuna kadar ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı

Aydın Valiliği, orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde izinsiz girilemeyecek alanların listesini açıkladı. Alınan karara göre Aydın genelinde 23 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında belirlenen alanlara girişler yasaklandı.

İzinsiz girilemeyecek alanların listesini paylaşan Aydın Valiliği, milli servet olan ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları’nın bu yasak dahilinde olmadığı öğrenildi.



Alınan kararlar ve yasaklar ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Alınan kararda maksat, ilimiz sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri, yapılacak işlemleri belirlemek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumaktır. Alınan karar ilimizdeki orman yangınlarının önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirilmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması, orman sahasında gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken kuralların belirlenmesi, belirlenen kurallara riayet etmeyenler hakkında yasal müeyyidelerin uygulanmasını kapsar. Bu çerçevede Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun 28.04.2023 tarih ve 01 sayılı kararının 20’inci maddesine dayanarak sınırları belirtilen ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin, hava sıcaklıklarının 30 dereceleri geçecek olması, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün oluşu nedeniyle yüksek yangın riski oluşturduğu için yasağın 23.06.2023 - 31.10.2023 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii olması, 6831 Sayılı Orman Kanunun 74/b maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu ve 66’ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. İlçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlar ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi yasaktır. Belirtilen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında Mahalli Mülki Amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmak ve konaklamak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında dumansız piknik yapılması yönünde uyarılarda bulunulacak, tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunacak, çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü gibi atıklar bırakılması yasaktır. Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddesi çerçevesinde olan mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki her türlü tesisler ile sanayi kuruluşları, yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman ile tesis arasında koruma bandı oluşturulacaktır. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından ifa edilecektir. Enerji Nakil Hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.- TEİAŞ- TEDAŞ) hatların, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli hatların, hat altının ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda haftaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangına karşı gerekli tedbirleri alacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve belediye zabıta birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından, devriye kontrol gibi önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir. Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanlar, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması her talep için verilen özel izinler dışında yasaktır. Mahalli Mülki Makamlarca izin verilen sahalar ile izinli kamping alanları dışında Aydın genelinde 03.06.2023- 31.10.2023 tarihleri arasında çadır kurulması ve kamp yapılması yasaktır. Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması yasaktır. Orman sahilindeki limanlarda izinli bağlamalar dışında uzun süreli ve izinsiz bağlamalarla ilgili kontrol ve gerekli işlemler Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıkları tarafından yapılacaktır. Günübirlik turlarda tur esnasında kıyı şeridinden orman içine girişler yasaktır. Bu konuda tur şirketleri kendi tedbirlerini alacaktır. Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıkları, çiftçilere ve üyelerine tarımsal alanlardaki yasaklar ve ziraat alanlarında çıkabilecek yangınlar konusunda bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Meteorolojik şartların yangın çıkması açısından kritik olduğu günlerde üyelerin telefonlarına SMS ile ulaşılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Halkı uyarmak ve bilgilendirmek üzere mahalle cami imamlarınca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için il müftülüğünce tedbirler alınacaktır. Bireysel mangal konusunda ormana yakın yerde ek tedbirlerin alınması kaymakamlıklarca değerlendirilecektir. Ormanda veya orman dışı alanda toplanan defne, kekik gibi odun dışı tali ürünlerin işlenmesi sırasında veya sonrasında çıkan artıklarının yakılması yasaktır. Takibi Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma, Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır. Uymayanlar hakkında gerekli yasal süreç uygulanacaktır. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil No’lu telefonlara yapılabilecektir. Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları bu yasak dahilinde değildir. Ayrıca turizm ve sportif faaliyetlerde bulunan işletmeler ve vatandaşlar, uyanlara riayet etmeleri, gerekli tüm önlemleri almaları ve Mülki Amirin izni, ilgili Orman İşletme Müdürlüğünün bilgilendirilmesi şartıyla girişlerin yasaklandığı alanlarda faaliyette bulunabileceklerdir. Kritik hava hallerinde gerekirse ek yasaklama uygulanabilecektir. Aydın Valiliğince yukarda alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, iş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’ üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve '5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32’ inci maddesine göre işlem yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. (İHA)

