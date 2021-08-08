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Aydın Valiliği'nden Çine'deki yangına ilişkin açıklama

08.08.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valiliği, Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınında 6 yerleşim yerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı.

Aydın Valiliği'nden Çine'deki yangına ilişkin açıklama

Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.

6 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başladı. Yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü. Toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopter görev yapmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan ve yardımsever vatandaşlarımız da su tankerleri ve traktörlerle özel şirketler ise beton mikserleriyle alana su taşımakta ve yangınla mücadeleye destek vermektedirler. STK’lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personel çalışmalarda görev yapmaktadır. Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı (FHN) dün 206 personelle çalışmalara katıldı. Bugün ise 50 personel ve 4 itfaiye aracıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar yangın bölgesinde toplam bin 262 personel ve 250 araç çalışmalara katıldı. 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çine Akçaova’ya gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapmış ve yangın alanında incelemelerde bulunmuşlardır. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Muğla
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