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Türkiye'deki orman yangınlarında son durum (Hangi yangınlar söndürüldü, hangi yangınlar devam ediyor?)

08.08.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz'dan bu yana yurdun birçok noktasında etkili olan yangınların büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, devam edenlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. Son olarak, Milas'taki yangına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale gece boyu devam etti. Azerbaycan'dan ise alevlerle mücadele için yeni destek geldi. İşte son gelişmeler.

Türkiye'deki orman yangınlarında son durum (Hangi yangınlar söndürüldü, hangi yangınlar devam ediyor?)

Türkiye'yi etkisi altına alan yangınlarla mücadele sürerken, yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Özellikle Antalya ve Muğla'da etkili olan yangınların büyük bir kısmı söndürüldü. Manavgat, Marmaris ve Gündoğmuş gibi yangınların çok etkili olduğu yerlerden gelen haberler sevindirirken, dün Antalya'da etkili olan yağmurlar ise sevinci ikiye katladı. Öte yandan devam eden yangınlarla mücadele ise yoğun şekilde devam ediyor.

İşte saat saat yangınlarda son dakika gelişmeleri

03.00: AZERBAYCAN'DAN DESTEK GELMEYE DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde devam eden yangınlara destek için Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’den yola çıkan yangın söndürme kafilesi Afyonkarahisar’a ulaştı. Burada mola veren ekipler Muğla ve Antalya’daki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılacak.

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00.49 KUVEYT, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİYOR

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.

00.38 MİLAS'TAKİ ORMAN YANGININA GECE SÖNDÜRME KABİLİYETİ OLAN 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi. Öte yandan, bir gece söndürme kabiliyetli helikopterin Isparta'daki yangın söndürme çalışmasına destek verdiği belirtildi.

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00.11 MANİSA'DA İKİ İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Saruhanlı ve Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Gördes'te yangından 4 hektar alan etkilendi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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