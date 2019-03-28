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Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine, Zonguldaklılar Sitesi mevkisinde operasyon yaptı.

Ekipler, 26 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen Suriye uyruklu D.K. ve A.R.A'yı yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen operasyon organizatör yurt dışı

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