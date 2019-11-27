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Aydın'da oğlunu öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 08:17 | Son Güncelleme

Aydın'da oğlunu öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlunu av tüfeğiyle öldüren Orhan Terzi hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hacıhamzalar Mahallesi'nde oğlu İsa Terzi'yi (31) av tüfeğiyle vurarak öldüren 68 yaşındaki Orhan Terzi hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cinayete ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, baba Orhan Terzi hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Orhan Terzi'nin eşi A.T.'nin emniyette verdiği ifadelere de yer verildi.

A.T, ifadesinde olay günü eşiyle oğlu arasında para yüzünden tartışma yaşandığını ve eşinin sopayla oğlunun üzerine geldiği sırada ikiliyi ayırdığını söyledi.

Yaşanan olayın ardından oğlunun çiftlikte hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığı sırada eşinin elinde tüfekle geldiğini aktaran A.T, şunları söyledi:

"Eşim elinde tüfekle 'şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlum, 'baba elinin kana bulama, git' dediği sırada eşim bir el göğsüne ateş etti. İsa, biraz yürüyüp ileri gittiği sırada yere düştü. Eşim ayaklarının yanına gidip, küfür ederek, "sen hala ölmedin mi" dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra da tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı. Daha sonra üzerine çarşaf örttüğü sırada ellerine ve ayaklarına tekrar vurdu."

Olay günü oğlunun eşine vurmadığını öne süren kadının, eşinden davacı olduğuna ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiği iddianamede yer verildi.

Orhan Terzi ise bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia etti.

Şüphelinin yaşanan olaydan ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylediğinin de belirtildiği iddianamede, zanlının diğer 2 oğlu ve 1 kızının yaşanan olaydan dolayı babaları Orhan Terzi'den davacı ve şikayetçi olduğuna yer verildi.

- Olay

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 4 Eylül'de oğluyla tartışan Orhan Terzi, av tüfeğiyle oğlunu öldürmüştü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Terzi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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