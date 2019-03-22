HABER

Aydın'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Aydın'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Çelik (33) yönetimindeki 09 D 0078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Didim-Akyeniköy kara yolu Dalyan Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yanındaki Aigreim Ospanova (26) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Farklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılarFarklarını vücutlarıyla okul bahçesinde +1 işareti yaparak anlattılar
GÜNCELLEME - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 20 yaralıGÜNCELLEME - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devrildi Didim Kaza otomobil tarla

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.