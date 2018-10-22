Aydın'da restoran yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde bir restoranda çıkan yangında hasar oluştu.
Çamlık Mahallesi Altınkum Yalı Caddesi’nde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, restoranı saran yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürüldüğü restoranda hasar oluştu.
Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait restoranın sözleşmesinin bittiği, yangının, belediye yetkililerinin işletmeciye tahliye kararını iletmesinden kısa bir süre sonra çıktığı öğrenildi.
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an
Biraseverlere kötü haber
Trump orduyu alarma geçirdi!
Galaxy S10 emin adımlarla geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum