HABER

Aydın'da restoran yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:09 | Son Güncelleme

Aydın'da restoran yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde bir restoranda çıkan yangında hasar oluştu.

Çamlık Mahallesi Altınkum Yalı Caddesi’nde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, restoranı saran yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürüldüğü restoranda hasar oluştu.

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait restoranın sözleşmesinin bittiği, yangının, belediye yetkililerinin işletmeciye tahliye kararını iletmesinden kısa bir süre sonra çıktığı öğrenildi.

PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
"Yaşadığımız ekonomik sorunu atlatıyoruz""Yaşadığımız ekonomik sorunu atlatıyoruz"
Göçük altında kalan kadın toprağa verildiGöçük altında kalan kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye restoran tahliye yangın

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.