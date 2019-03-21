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Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Aydın'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Efeler, Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerindeki operasyonlarda K.İ, S.S, M.K, S.A, S.Ş ve E.K. gözaltına alındı.

Adresteki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon PKK/KCK polis Propaganda sosyal medya

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