Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunun Kuyucak ilçesi girişinde 4 otomobil, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 beton mikserinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 20 D 2500 plakalı otomobilde sıkışan Habil Ulu (54) hayatını kaybetti.
Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aydın-Denizli karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
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