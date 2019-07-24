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Aydın'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:51 | Son Güncelleme

Kafası taşla ezilen ve bıçaklanarak öldürülen kişinin İzmir'de yakalanan katil zanlısı komşusu, tutuklandı - Şüphelinin, komşusunu gürültü yaptığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde kafası taşla ezilen ve bıçaklanarak öldürülen kişinin İzmir'de yakalanan katil zanlısı komşusu, tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekiplerince, dün Çarşı Mahallesi'nde yakalanan M.P (21), Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, ifadesinde komşusu Muhammet Biçer'i (42) daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı, aralarında bundan dolayı bir tartışma yaşandığı ve Biçer'in gürültü yapmaya devam etmesi üzerine öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Aydın'ın Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde 21 Temmuz'da yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yaraları bulunduğu tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer'e ait kimlik çıkmıştı.

Biçer'in komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir bölgede görünmediği söylenen M.P'nin bu durumunu şüpheli bulmuştu.

M.P'nin evinin çevresinde yapılan aramada, yaklaşık 400 metre uzaklıkta poşet içinde şüpheliye ait olduğu belirlenen kanlı bir giysi bulunmuştu.

M.P'nin gece saatlerinde Biçer ile evin yakınında karşılaştığı, 17 yerinden bıçakladıktan sonra yaklaşık 40 metre sürükleyerek dere kenarına götürdüğü ve burada başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edilmişti.

Katil zanlısı komşu, polis ekiplerince dün İzmir'de yakalanmıştı.

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