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Aydınlı avukat, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan cipin sürücüsü Avukat Suat Özdemir (53), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydınlı avukat, kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan cipin sürücüsü Avukat Suat Özdemir (53), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın Barosu avukatlarından, evli, 2 çocuk babası Suat Özdemir, saat 09.30 sıralarında, 09 KD 258 plakalı cipi ile kırsal Emirdoğan Mahallesi'nden Efeler ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Özdemir, Orta Kayacık mevkisine geldiğinde kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, takla attı. Kazada, Özdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğan Özdemir'in, yarın saat 12.30'da Aydın Barosu önünde düzenlenecek törenin ardından Bey Camii'nde öğlende kılınacak namaz sonrası baba ocağının bulunduğu Yenipazar ilçesi kırsal Dereköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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