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Aydos Kalesi nerede, nasıl gidilir? Aydos Kalesi bugün açılıyor! İşte Aydos Kalesi yol tarifi

03.02.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydos Kalesi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün Aydos Kalesi açılacak. Kalenin yanı sıra 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu'nun da resmi açılışı yapılacak. Peki, Aydos Kalesi nerede, nasıl gidilir?

Aydos Kalesi nerede, nasıl gidilir? Aydos Kalesi bugün açılıyor! İşte Aydos Kalesi yol tarifi

Aydos Kalesi’nin nerede olduğu ve nasıl gidildiği merak ediliyor. Aydos Kalesi ve Sultan Korusu bugün resmi olarak açılacak. Kalenin restorasyon çalışması 12 yıldır devam ediyordu. Aydos Kalesi Sultanbeyli'de bulunuyor.

AYDOS KALESİ NEREDE?

Aydos Kalesi ve Sultan Korusu, Sultanbeyli’de yer alıyor. Sultan Korusu, 127 bin metrekare üzerine inşa edildi. İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu.

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Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca "Kartal" anlamına gelen "Aetos"dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.
Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12'nci yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14'üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

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AYDOS KALESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Aydos Kalesi’ne gitmek için Kadıköy tarafından 18d,18k,18a,18 nolu otobüslerle Üsküdar’dan 11üs, 18ü ile Sultanbeyli Merkez’de inip Aydos Kalesi yakınından geçen Sultanbeyli – Aydos Dolmuşlarına binilir.

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