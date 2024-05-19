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  4. Ayhan Bora Kaplan iddialarında adları geçiyordu! İfadeleri alındı, yeni gelişme yaşandı

Ayhan Bora Kaplan iddialarında adları geçiyordu! İfadeleri alındı, yeni gelişme yaşandı

19.05.2024 16:48
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Ankara Emniyeti'nde deprem etkisi yaratan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasıyla ilgili gelişmeler ardı sıra yaşanmaya devam ediyor. İddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. 7 şüpheli son olarak savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ayhan Bora Kaplan iddialarında adları geçiyordu! İfadeleri alındı, yeni gelişme yaşandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesine getirildi.

TUTUKLAMA İSTEMİ

7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ayhan Bora Kaplan
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