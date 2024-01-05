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  4. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! İddianame hazırlandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! İddianame hazırlandı

05.01.2024 19:33 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında 28'si tutuklu, 61 şüpheli ile ilgili iddianame hazırlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! İddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında 28'si tutuklu, 61 şüpheli ile ilgili iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

(DHA)


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