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Aykargo çalışma saatleri: Aykargo açılış ve kapanış saati nedir, pazar günü açık mı?

27.12.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargo şirketleri ülkemizde en çok tercih edilen şirketler arasında ilk sıralardadır. Özellikle pandemiyle birlikte alışverişin internet ortamına taşınması, online olarak internet üzerinden söylenilen ürünlerin sayısını artırırken aynı zamanda kargo şirketlerinin daha fazla kullanılmasını da sağlamıştır. 2021 yılında faaliyet göstermeye başlayan ve Koç Holding şirketlerinden birisi olan Aykargo hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Aykargo çalışma saatleri: Aykargo açılış ve kapanış saati nedir, pazar günü açık mı?

2021 yılda kurulan Aykargo firması, online web sitesinden hizmet veren kargo firmalarından biridir. Aykargo, Aygaz ve Mickinsey’in bir araya gelerek kargo sektörüne giriş yapmasıyla birlikte oluşturulmuştur. Ülkemizin köklü şirketlerinden birisi olan Koç Holding’in önemli şirketlerinden birisi olan Aygaz’ın geniş dağıtım ağının daha efektif kullanabilmek için kurulan Aykargo, isim değişikliğine giderek adını “Sendeo” olarak değiştirmiştir. 81 ilimizin tamamında bulunan Sendeo, 1500’ü aşkın dağıtım noktası ile hizmet vermeye devam eder.

Aykargo çalışma saatleri ve günleri nedir?

Kargo çalışma saatleri müşteriler tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Aykargo çalışma saatleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu cumartesi günü de faaliyetlerine devam etmektedir. Henüz yeni kurulan bir kargo şirketi olduğundan dolayı sadece anlaşmalı firmaların gönderileri adreslerinden alınsa da kısa zaman içerisinde bireysel gönderilerinde adreslerden alınabileceği belirtilmiştir.

Aykargo çalışma günleri tüm şubelerde benzerdir. Yasal bir düzenleme olmadığı takdirde Aykargo çalışma günleri ve saatleri şubelerde benzerdir. Aykargo açılış saati her sabah 09.00’dur ve kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder. Aykargo öğle arası saatleri dâhilinde de kapanışa kadar hizmet verir. Aykargo kapanış saati de ülke genelinde 18.00 olarak belirlenmiştir. Aykargo hafta içi çalışma saatleri ve günleri:

  • Pazartesi: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Salı: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

Aykargo hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Aykargo şubeleri hafta sonu hizmet vermeye devam etmektedir. Şubelerde kargo teslimat saati sabah 09.00 - 14.00 arasında kargo teslimatı yapılabilir. Bu bağlamda sıkça sorulan "Aykargo cumartesi saat kaça kadar açık?" sorusununu cevabı 14.00 olarak yanıtlanabilir. Aykargo cumartesi günleri hizmet verir ve 09.00 ila 14.00 arasında hizmet verir.

Aykargo pazar günü açık mı?

Aykargo hafta sonu çalışma saatleri ve günleri sadece cumartesi günü için geçerlidir. Aykargo şubeleri sadece cumartesi günü hizmet vermekle birlikte pazar günleri kapalıdır.

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çalışma saatleri kargo

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