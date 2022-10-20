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Aylar önce uyarı veriyor! Felcin ölümcül etkisinden korunmak için bu belirtiye dikkat edin

20.10.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felç ölüme neden olabilen ciddi sağlık durumları arasında yer alıyor. Bir anda gelişen felç tüm hayatı etkisi altına alarak hastaları temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyecek hale sokabiliyor. Felcin belirtileri aylar öncesinden görülebiliyor. Eğer ki aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz hayatınızı kurtarabilir.

Aylar önce uyarı veriyor! Felcin ölümcül etkisinden korunmak için bu belirtiye dikkat edin

Beyninizin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana geliyor ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlıyor. İnmenin görüldüğü bölümde geçici veya kalıcı kayıplar oluşuyor. Felç geçiren kişiye acil müdahale edilmezse sonuçları ölümcül olabiliyor. Felç aylar öncesinden belirti verebiliyor.

FELÇ BELİRTİLERİ BİRÇOK KİŞİDE AYNI GÖRÜLÜYOR

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İnme semptomlarının hızlı tanınması ve hızlı tedavi, inme sonuçlarının kritik belirleyicileridir. Yüzde sarkma, kol zayıflığı ve konuşma güçlüğü vakaların yüzde 75'inde ve sıklıkla birlikte görülür. Baş dönmesi ve baş dönmesi gibi diğer semptomlar, bir olaya yol açan günlerden haftalara kadar ortaya çıkabilir.

VERTİGO VE BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT

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Tüm iskemik inmelerin yüzde 25'ini oluşturan posterior sirkülasyon inmesi (PCS), vertebrobaziler materyal sistemi içindeki kan akışı kesildiğinde meydana gelir.
Bu tür felçler daha nadirdir, ancak inme dışı koşullara benzeyen gizli semptomları nedeniyle diğer felçlere kıyasla orantısız bir ölüm nedeni olmaya devam etmektedir.
Bu kardiyak olaylarda bildirilen iki anahtar semptom vertigo ve baş dönmesidir.

GEÇİCİ OKSİJEN EKSİKLİĞİYLE SONUÇLANIYOR

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İnme Derneği , bazı semptomların inmeden hemen sonra başlayabileceğini, bazen olaydan önce veya sonra "haftalar veya aylar" ortaya çıkabileceğini belirtiyor.Daha önce ortaya çıktıklarında, geçici iskemik atak (TIA) belirtisidir. Beynin bir bölümüne kan akışında geçici bir bozulma olduğunda geçici bir iskemik atak meydana gelir. Bu, inme semptomlarına benzer semptomlar üretebilen geçici bir oksijen eksikliği ile sonuçlanır.

KONUŞMA BOZUKLUKLARI FELÇ BELİRTİSİ OLABİLİR

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Hasta Hasar İnme Bilgi Merkezi şöyle açıklıyor: "Kollardaki zayıflığın yanı sıra, bacaklar ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudun bir tarafındaki herhangi bir güçsüzlük felç nedeni olabilir. Herhangi bir konuşma zorluğu, örneğin kelimeleri yanlış sırayla söylemek veya kelimeleri unutmak, ani ve şiddetli bir baş ağrısı gibi felç belirtisi olabilir. İnme ile görme kaybı veya hatta tamamen görme kaybı meydana gelebilir ve ani bir hafıza kaybı başlangıcı, herhangi bir baş dönmesi veya açıklanamayan bir düşme, dikkat edilmesi gereken işaretlerdir.”

SEMPTOMLAR CİDDİYE ALINMALI

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Bu semptomlar bir GİA sırasında ortaya çıktığında, tedaviye gerek kalmadan birkaç dakika veya saat içinde düzelebilir, ancak bu, tedavinin gerekli olmadığı anlamına gelmez. Aslında, geçici bir iskemik atak, yakın gelecekte tam bir inmenin gelebileceğinin bir göstergesidir, bu nedenle semptomlar ciddiye alınmalıdır.

FELÇ BELİRTİLERİ

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Yüz: Hastanın yüzü bir tarafa düşmüş olabilir, kişi gülümsemekte zorluk çekebilir veya ağzı ve göz yapısında sarkma meydana gelmiş olabilir.

Kollar: Kolda zayıflık veya uyuşma meydana gelebilir, iki kolunu kaldırmakta güçlük çekebilir.

Konuşma: Anlaşılması güç biçimde veya kişi uyanık görünmesine rağmen hiç konuşamayabilir; ayrıyeten anlattıklarınızı anlamakta gecikebilir ya da takip edemeyebilirler.

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