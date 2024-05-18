KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Aylarca çiçek açmasını sağlıyor! Doğru orkide sulama yöntemi nasıl olmalı?

    Aylarca çiçek açmasını sağlıyor! Doğru orkide sulama yöntemi nasıl olmalı?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    18.05.2024 09:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Farklı renk seçenekleriyle göz kamaştıran orkide bitkisinin bakımının zor olduğu düşünülüyor. Orkidenin çiçek açması için doğru sulama yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Evde yapılan doğru orkide sulama ve bakımı ile çiçeklerin aylarca açmasını sağlayabilirsiniz.

    Orkideler en sevilen ev bitkileri arasında yer alıyor. Kısa süreliğine çiçek açan ve çiçekleri kolayca dökülen orkideler için doğru bakım önerileri internette araştırılıyor. Bu sulama yöntemleri ile çiçek açma süresini uzatmak mümkün.

    ORKİDE SULAMA YÖNTEMİ

    Orkideleri sulama işlemi yaparken asla gövdeye ve yaprak arasına asla su kaçırmayın. İçme suyu veya dinlenmiş su ile sulayın. Su, yazın oda ısısında, kışın bir tık daha ılık su olmalıdır. Kökler tamamen griye dönüp toprak kuruyunca sulama yapın. Toprak ıslaksa sulama yapmayın

    iStock-1366982962

    İki şekilde sulama yapabilirsiniz;

    1- Saksının alt tabağına 1 çay bardağı su koyup orkidenin bu suyu çekmesini bekleyerek,

    2- Saksı kenarlarından 1 çay bardağı suyu döküp alt tabağına süzdürüp bu suyu çekmesini bekleyerek yapabilirsiniz.

    iStock-1365349405

    Kökler yeşile dönünce saksı altında kalan suyu mutlaka dökün. Her sulamadan sonra mutlaka havalandırın. Saksıya delikler açmanız daha kolay hava almasını sağlayacaktır.

    iStock-1414630048

    Düzenli sulama yapın, 2 günde susuyorsa 2 günde sulama yapın. Süreyi uzatmanız orkidenin gelişimini yavaşlatır.


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Psikolojik test: Hangi görselde yaşamak isterdin?Psikolojik test: Hangi görselde yaşamak isterdin?
    İkisi bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor!İkisi bir araya geldiğinde mucizevi bir ilaca dönüşüyor!
    Bu durum bebekte obezite ve tansiyon riskini artırıyorBu durum bebekte obezite ve tansiyon riskini artırıyor
    Anahtar Kelimeler:
    orkide
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.