Aylarca çiçek açmasını sağlıyor! Doğru orkide sulama yöntemi nasıl olmalı?

Orkideler en sevilen ev bitkileri arasında yer alıyor. Kısa süreliğine çiçek açan ve çiçekleri kolayca dökülen orkideler için doğru bakım önerileri internette araştırılıyor. Bu sulama yöntemleri ile çiçek açma süresini uzatmak mümkün.

ORKİDE SULAMA YÖNTEMİ

Orkideleri sulama işlemi yaparken asla gövdeye ve yaprak arasına asla su kaçırmayın. İçme suyu veya dinlenmiş su ile sulayın. Su, yazın oda ısısında, kışın bir tık daha ılık su olmalıdır. Kökler tamamen griye dönüp toprak kuruyunca sulama yapın. Toprak ıslaksa sulama yapmayın

İki şekilde sulama yapabilirsiniz;

1- Saksının alt tabağına 1 çay bardağı su koyup orkidenin bu suyu çekmesini bekleyerek,

2- Saksı kenarlarından 1 çay bardağı suyu döküp alt tabağına süzdürüp bu suyu çekmesini bekleyerek yapabilirsiniz.

Kökler yeşile dönünce saksı altında kalan suyu mutlaka dökün. Her sulamadan sonra mutlaka havalandırın. Saksıya delikler açmanız daha kolay hava almasını sağlayacaktır.

Düzenli sulama yapın, 2 günde susuyorsa 2 günde sulama yapın. Süreyi uzatmanız orkidenin gelişimini yavaşlatır.







