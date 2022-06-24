Aylarca süren gizemli hastalığının şifasını Facebook’ta buldu

İngiliz genç kadın, Facebook'ta bir yabancının yaptığı tıbbi teşhis sayesinde bu yıl içinde hayatını değiştirecek bir ameliyat geçirmeye hazırlanıyor. Bir yılı aşkın süre boyunca mide ağrısı çeken genç kadına doktorlar mide felci (gastroparezi) teşhisi koydu. Ancak teşhis sonrası yapılan tedavi denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR

Aylarca mide ağrısı çeken Annie Marshall, doktorların gizemli hastalığını çözememesi sonrası durumunu anlatan bir gönderiyi Facebook’ta paylaştı. Daily Mirror'ın haberine göre 20 yaşındaki genç kız Mart 2020’den beri gıda zehirlenmesine benzer semptomlar yaşıyor.

Her geçen gün kilo kaybı yaşayan genç kadına doktorlar bu sefer mide felci (gastroparezi) teşhisi koydu. Teşhisten sonra uygulanan hiçbir tedavi ile yaramadı. Hiçbir şey sorunlarını çözmedi ve şiddetli semptomlar yaşamaya devam etti. Zaman içinde farklı farklı doktorlarda çare arayan genç kıza bir doktor anoreksik olduğunu söyledi. Çaresiz kalan genç kadın bu sefer durumunu anlatan bir gönderi hazırlayarak Facebook’ta paylaştı.

HER ŞEYİN DEĞİŞTİĞİ GÜN

Gönderisi sonrası Amerika’da hemşire olduğunu yazan bir kadından mesaj aldı. Gelen mesajda, genç kıza Median arkuat ligament sendromu (MALS) hastalığını araştırmasını söylüyordu. Yaptığı araştırmalar sonucu bu hastalık konusunda uzman bir doktorla görüşen genç kadına Median arkuat ligament sendromu (MALS) teşhisi konuldu. Her geçen gün zayıflamaya devam eden genç kız son açıklamasında, "Dünyanın en iyi MALS cerrahıyla temasa geçtim. Temmuz'da gerçekleşecek olan ameliyat için bekleme listesine alındım." dedi.



