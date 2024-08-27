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Aylık doz fiyatı 75 bin lira olan kanser ilacı artık ücretsiz

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
27.08.2024 16:28
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Her ay düzenlik olarak 3 doz şeklinde kanser ilacı vurması gereken böbrek kanseri hastası A.U., SGK tarafından ilaç ücreti karşılanması için açtığı dava açtı. Mahkeme aylık doz fiyatı yaklaşık 75 bin lira olan ilacın SGK tarafından kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılanmasına karar verdi.

Aylık doz fiyatı 75 bin lira olan kanser ilacı artık ücretsiz

Adana’da yaşayan ve 5 yıldır böbrek kanseri ile mücadele eden erkek hasta A.U., tedavisi için ayda 3 doz kullanması gereken Opdivo isimli kanser ilacını alacak maddi gücü olmayınca avukatı Büşra Kanat aracılığıyla ilacın SGK tarafından ücretsiz karşılanması için 5 Haziran 2024’te ‘kurum işleminin iptali istemli’ dava açtı.

SGK KANSER İLACININ ÜCRETİNİ KARŞILAYACAK

Mahkeme hakimi ara kararında, ilacın SGK tarafından kesintisiz ve eksiksiz olarak tedbiren karşılanmasına karar verdi. Kararda, davacı tarafın tedbir talebi üzerine, davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacın bedelinin SGK tarafından tedbiren karşılanmasına ilişkin talepte bulunulduğu ifade edildi.

Kararda, 6100 sayılı yasanın 389’uncu maddesinde ‘mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyatı tedbir kararı verilebileceğinin’ düzenlendiği vurgulanarak şu şekilde ifade edildi:

“Dosya içeriğine ve davacı vekilinin sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, davacının tespit edilen kanser teşhisi nedeni ile hastane kayıtlarında ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacı kullanmasının uygun görüldüğü, 6 Haziran 2024 tarihli heyet raporu düzenlendiği, raporda; ilacın hasta açısından hayati öneme haiz olduğu anlaşılmakla yasada belirtilen gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinde dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasa’daki ‘Sosyal Devlet İlkesi’ de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulü ile davacının tedavisinde kullanılması önerilen ‘nivolumab etken maddeli Opdivo’ isimli ilacın ücretinin 6 Haziran 2024 ile 6 Aralık 2024 tarihleri arasında tedbiren SGK tarafından kesintisiz tam ve eksiksiz olarak karşılanmasına karar vermek gerekmiştir.”

KANSER

Kararın gereğinin yapılması için ilgili SGK birimine müzekkere yazıldı. Bu karar üzerine hastası A.U.’nun kullandığı aylık doz fiyatı yaklaşık 75 bin lira olan ilaç, SGK tarafından ücretsiz olarak karşılandı. Av. Büşra Kanat, ara kararın ardından müvekkilinin ilaçlarını kullanmaya başladığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Adana ilaç
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