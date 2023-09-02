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Aylık geliri 1 milyon TL'nin üzerinde! Randevucu 'Şeyh' serbest bırakıldı: Karşılamaya kalabalık bir grup geldi

02.09.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre 250 TL ya da 500 TL ücret aldığı belirlenip, gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aylık geliri 1 milyon TL'nin üzerinde! Randevucu 'Şeyh' serbest bırakıldı: Karşılamaya kalabalık bir grup geldi

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

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AYLIK KAZANCI 1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı öğrenildi.

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KALABALIK BİR GRUP KARŞILADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.’yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır şeyh

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