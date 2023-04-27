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  4. Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL olan evini gezdirince sosyal medyada gündem yarattı! Futbol ve basketbol sahası, havuz...

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL olan evini gezdirince sosyal medyada gündem yarattı! Futbol ve basketbol sahası, havuz...

27.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada İstanbul’da yaşayan Suriyeli bir adamın aylık 30 bin TL kira ve 5 bin TL aidat ödediği evini gezdirdiği anlarda çekilen bir video kısa sürede popüler oldu. Evini gezdiren adamın videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir ev gezdirme videosu kısa sürede dikkatleri çekti. Bir rezidansın 17. katında oturduğunu belirten ve abisinin de aynı rezidansın 15. katında ikamet ettiğini dile getiren adam aylık kirasının 30 bin TL olduğunu söyleyerek evini gezdirmeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Asansörle yaşadığı daireye çıkmadan önce apartmanda üçer tane kapalı ve açık havuz, futbol ile basketbol sahası ve spor salonu olduğunu belirtti. Kiranın yanında ise aylık 5 bin TL aidat ödediğini de sözlerine ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ev gezdirme videosuna tepki gösterdi.

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