Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL olan evini gezdirince sosyal medyada gündem yarattı! Futbol ve basketbol sahası, havuz...

Sosyal medyadan paylaşılan bir ev gezdirme videosu kısa sürede dikkatleri çekti. Bir rezidansın 17. katında oturduğunu belirten ve abisinin de aynı rezidansın 15. katında ikamet ettiğini dile getiren adam aylık kirasının 30 bin TL olduğunu söyleyerek evini gezdirmeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Asansörle yaşadığı daireye çıkmadan önce apartmanda üçer tane kapalı ve açık havuz, futbol ile basketbol sahası ve spor salonu olduğunu belirtti. Kiranın yanında ise aylık 5 bin TL aidat ödediğini de sözlerine ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ev gezdirme videosuna tepki gösterdi.