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Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi

08.03.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi

CHP’de yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Aylin Nazlıaka, 2016’da partiden ihraç edilmişti. Odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiği iddiasıyla PM tarafından ihraç edilen Aylin Nazlıaka, 2 kez affedilmesine rağmen 3,5 sene sonra CHP’ye geri dönmüştü…

Parti Meclisi tarafından alınan oy birliğiyle CHP’ye geri dönen Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulunuyor. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Aylin Nazlıaka, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

**AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

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3 Aralık 1968’de Ankara’da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak doğan Aylin Nazlıaka, 2011 ve 2015’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. Mayıs 2016’da CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde bitirmesinin arkasından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı.

Çalışma yaşamına özel sektörde başlayan Aylin Nazlıaka, 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer alan Aylin Nazlıaka, canlı olarak yayın yapan “İş ve Kariyer Dünyası” adındaki programı hazırlayarak, sundu.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılan Aylin Nazlıaka, orta seviyede Fransızca, çok iyi seviyede İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan Aylin Nazlıaka, ilk kez 2011’deki Türkiye genel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi.

2015’te ön seçimi kazanarak tekrardan aday olan Aylin Nazlıaka, 2015’teki seçimlerde tekrardan CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yıllarında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Aylin Nazlıaka, CHP tarafından sürdürülen “GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi’nin mimarıdır.

Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesii

  1. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlenen Aylin Nazlıaka, bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddiasıyla başlayan sürecin ardından Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda, 7’ye karşı 8 oy çokluğuyla 4 Mart 2016 tarihinde CHP’den ihraç edilmişti.

2019’da affedilerek CHP’ye geri dönen Aylin Nazlıaka ve 7 kişinin affı ile yönetmelik değişiklikleri görüşüldü. Aylin Nazlıaka, 2 kez affedilmesi gündeme gelmesine rağmen, dönüşü PM üyelerinin oylarıyla kabul edilmemişti.

2019’daki PM toplantısında affı 3. defa gündeme gelen Aylin Nazlıaka için oylamada 22 üye dönmesine karşı çıktı. 29 üyenin oylarıyla 3.5 sene sonra partiye geri dönen Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi olarak görevine devam ediyor…

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Aylin Nazlıaka CHP

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