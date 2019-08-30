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AYM Başkanı Arslan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın dün vefat eden annesi Melek Arslan, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze helallik alınmasının ardından Sorgun Salih Paşa Camii’ne getirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın dün vefat eden annesi Melek Arslan, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze helallik alınmasının ardından Sorgun Salih Paşa Camii’ne getirildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Beşir Atalay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helallik alındığı sırada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan gözyaşlarına hakim olamadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop cenaze namazının ardından bir konuşma yaparak, merhume Melek Arslan’a rahmet diledi.
Kılınan cenaze namazının ardından, 81 yaşında vefat eden Melek Arslan’ın naaşı Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin işlemlerinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan taziyeleri kabul etti.

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