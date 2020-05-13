AYM kararını verdi: 28 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin o kuralı iptal

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, 28 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kararnamenin, "Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında turizm bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabileceği"ni düzenleyen kuralının iptali istendi. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bu kuralını iptal etti. Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, iptali istenen kuralın, "Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabileceği, bu ödemeye ilişkin bakan onayında teminat alınıp alınmayacağının ayrıca belirtileceği, usul ve esasların bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği"ni öngördüğü hatırlatıldı.

Gerekçede, Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca, kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacağı vurgulandı. Bütçe dışı avans ödenebilmesinin hüküm ve şartlarının genel olarak 5018 sayılı Kanun ile düzenlendiği ve bütçe dışı avansın yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçemeyeceği ve ancak teminat karşılığında ödenebileceği hüküm altına alındığı belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi: "Bu hüküm Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kuralının ilişkili olduğu bakanlık da dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı bütçe dışı avans ödemelerinin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir. Buna göre dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kuralının olmaması durumunda Türkiye'nin tanıtımına ilişkin yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında anılan kanun hükmü uygulanacaktır. Bu çerçevede kanunun açıkça düzenlediği bir konuda düzenleme yapan kuralın Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı düzenleme getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir."