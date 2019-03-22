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Aym’den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 07:02 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi (AYM), 5 siyasi parti hakkında mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.Anayasa Mahkemesi’nin bazı siyasi partilerin 2016 ve 2017 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Karara göre, Türkiye Birlik Partisinin 2016 ve 2017 yılları ile Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin 2017 yılına ait hesapları AYM tarafından incelemeye alındı.Yapılan mali denetimler sonucu, Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel merkezlerinin adı geçen yıllara ait kesin hesaplar ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği tespit edildi.Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi ve Evrensel Yol Partisinin 2017 yılında sahip olduğu taşınmaz ve değeri 100 TL’yi aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi de göndermedikleri anlaşıldı.Bunların yanı sıra, Milliyetçi Türkiye Partisi ile Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu belirlendi.AYM, bu sebeplerden bahsi geçen partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74’üncü maddesi ve aynı Kanun’un 111’inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.Yüksek Mahkeme, aynı zamanda 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıllara ait hesaplarının kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 5 siyasi parti hakkında mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi’nin bazı siyasi partilerin 2016 ve 2017 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye Birlik Partisinin 2016 ve 2017 yılları ile Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin 2017 yılına ait hesapları AYM tarafından incelemeye alındı.
Yapılan mali denetimler sonucu, Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel merkezlerinin adı geçen yıllara ait kesin hesaplar ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği tespit edildi.
Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi ve Evrensel Yol Partisinin 2017 yılında sahip olduğu taşınmaz ve değeri 100 TL’yi aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi de göndermedikleri anlaşıldı.
Bunların yanı sıra, Milliyetçi Türkiye Partisi ile Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu belirlendi.
AYM, bu sebeplerden bahsi geçen partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74’üncü maddesi ve aynı Kanun’un 111’inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Yüksek Mahkeme, aynı zamanda 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıllara ait hesaplarının kabul edilemeyeceğine hükmetti.

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