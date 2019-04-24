AYM'den, 'sendika hakkı' kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), sendika temsilcisi olarak çalıştığı iş yerinde sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlendiği ve bu nedenle tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle görev yeri değiştirilen memurun, atama işleminin iptali için yaptığı bireysel başvuruyu haklı buldu. Yüksek Mahkeme, memurun Anayasa'nın 51'inci maddesiyle güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığı biriminde 'uzman' olarak görev yapan memur Abdülkadir Akgün, başka birime atandı. Akgün'ün atanmasında temel gerekçe olarak sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gösterildi. Abdülkadir Akgün'ün atama işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) açtığı dava reddedildi, karar düzeltme talebi de AYİM tarafından kabul edilmedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Akgün, kanunlarda herhangi bir kısıtlama olmamasına ve sendika yöneticilerinin yasal güvenceye sahip olmasına rağmen sırf il temsilcisi olmasından dolayı görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.