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  4. Aynı aileden 4 kişiyi katletmişti! Hakkında istenen ceza belli oldu

Aynı aileden 4 kişiyi katletmişti! Hakkında istenen ceza belli oldu

18.07.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 kişilik ailenin öldürülmesiyle ilgili görülen davanın 3'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliye talebini üçüncü kez reddetti. Savcı, katil zanlısının 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti. İşte haberin detayları...

Aynı aileden 4 kişiyi katletmişti! Hakkında istenen ceza belli oldu

Edirne'de aynı aileden 4 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık B.E, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan C.E. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık B.E, savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı da mevcut delillerin toplandığını, müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık B.E'nin "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi C.E'nin ise "Yardım" ve "Suç delilini gizleme, karartma ve yok etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sanık avukatının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere ek süre talep etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

OLAY

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde 2022 yılının mart ayında, Aynı aileden Anıl Güner (26) Mehmet Güner (55), Filiz Güner (47) ile babası Mehmet Güner silahla vurulmuş şekilde evlerinde ölü bulunmuştu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında B.E'yi gözaltına almıştı.

Cinayet şüphelisi B.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne

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