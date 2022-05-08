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  4. Aynı daireyi defalarca sattılar! 60 milyon liralık vurgun iddiası

Aynı daireyi defalarca sattılar! 60 milyon liralık vurgun iddiası

08.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir inşaat firmasının aynı daireyi çok sayıda kişiye satarak yüzlerce kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığını iddia eden vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi. Dolandırıldıklarını ifade eden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Valisi Davut Gül’den destek beklediklerini dile getirdiler.

Aynı daireyi defalarca sattılar! 60 milyon liralık vurgun iddiası

Gaziantep’te faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yapımı devam eden konut projelerinde her bir daireyi çok sayıda kişiye satarak yüzlerce kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığını iddia eden vatandaşlar basın açıklaması düzenledi.

PROTESTO ETTİLER

İnşaat firmasının dolandırdığı iddia edilen yaklaşık 100 kişi, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Ev sahibi olma hayaliyle başvurdukları firmaya yüzbinlerce lira kaptıran vatandaşlar, şirketin daireleri çok sayıda kişiye sattığını söyledi. “Adalet isteriz” sloganı atan mağdur vatandaşlar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ağır ilerlediğini belirterek, şirket sahiplerinin dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesini hazmedemediklerini söyledi.

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"ŞİRKET SAHİPLERİ DE BİZE ‘DOLANDIRILDIK’ DİYOR"

Mağdurlar adına basın açıklaması yapan Hacı Çiçek, Yükseliş Turan Yatırım’ın kendilerini 4 yıl önceden kandırmaya başladığını ancak dolandırıldıklarını 1 yıl önce kadar öğrendiklerini öne sürdü. Şirketin Beylerbeyi ve Yeditepe’de başlattığı inşaat temellerini göstererek insanlardan peşinat topladığını savunan Çiçek, “O projelerden insanlar ev satın alıyor. Peşinat olarak 100-200 bin lira arasında para alıyor. Evini, arabasını, arazisini ve altınlarını satıp bu firmaya ödeyen insanlar var. Bunun karşılığında firma ev vereceğini söylüyor. Biz 7 ay önce dolandırıldığımızı anladık. Çünkü inşaat bir türlü ilerlemiyor. Daire teslimi yapılmıyor. Biz bunu görünce şüphelenmeye başladık. Ofislere gittik. O ara insanlar şirketin ofislerinin önünde tanışarak dolandırıldığını anlıyor. Bu defa hakkımız olan evlerimizi talep ettik. Şirket sahibi Turan Geçit ve Sedat Demir, ‘Biz de dolandırıldık, paramız yok’ diyor. Hepimiz mağduruz. 300’e yakın mağdur var. Ortada 60 milyon lira bir para var” ifadelerini kullandı.

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"ŞİRKET SAHİPLERİ PARAMIZI DIŞARIDA GEZEREK YİYORLAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül’den destek beklediklerini ifade eden Çiçek, “4 ay önce sayın valimiz bizi makamında ağırladı. Bizi cumhuriyet başsavcılığına yönlendirdi. Biz de gidip başvurumuzu yaptık ama 4 ayda tek bir adım ilerleme kaydedilmedi. Mağdurlar olarak özel avukatta tuttuk. Avukatımız savcılara sürecin hızlanması için uyarı yapıyor ama hareket yok. Şirket sahipleri Turan Geçit ve Sedat Demir, çok rahat bir şekilde geziyorlar. Sosyal medya hesabından paramızı nasıl yediklerini paylaşıyorlar. Biz de devlete ve adalete güveniyoruz. Ancak bizim sabrımız taşmak üzere, devlet bize sahip çıksın” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziantep
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