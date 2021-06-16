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Aynı gün aşı randevusu alınır mı? Aşı randevusu nasıl alınır? Gün içinde aşı uygulaması

16.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarında sürecin hızlı ilerlemesi için pek çok yeni grupla beraber, yerinde aşı uygulamasını da başlattı. Bu sayede birçok insan aşıya kavuşurken, Türkiye’de birinci ve ikinci doz aşı olan kişilerin toplam sayısı 36 milyonu geçti. Bununla beraber aşı hakkı tanımlanan birçok kişi aşı randevusunu nasıl alacağını da araştırıyor. Peki aşı randevusu nasıl alınır?

Aynı gün aşı randevusu alınır mı? Aşı randevusu nasıl alınır? Gün içinde aşı uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olma hızını arttırmak üzere bazı çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde SGK’ya kayıtlı tüm işçilere de aşı hakkının tanınması ile beraber, aşı randevusu için insanlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde yoğunluk oluşturdu. Bununla beraber sitede kısa süreli bir çökme yaşanırken, vatandaşlar aşı randevusu almanın yollarını aradı. İşte MHRS ve ALO 182 sistemi üzerinden aşı randevusu alma.

AŞILAMADA HIZLANMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yaz sezonunun sonuna kadar tüm vatandaşların aşılanacağı bilgisini paylaşmıştı. Birçok meslek grubuna aşı hakkı tanınmasından sonra yaş sınırı da 40 yaşa kadar geriledi. Hafta başında ise Bakan Koca, SGK’ya bağlı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini açıkladı.

Bakan Koca’nın bu açıklamasından sonra ise aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar MHRS sistemi üzerinde yoğunluk oluşturdu.

mhrs randevu

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Birçok kişiye aşı hakkı açılmasıyla beraber, randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar da “Nasıl aşı randevusu alırım?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Şu anki sistemde aşı randevusu almanın iki yolu bulunuyor. Bunlar; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden online alınan randevu, bir diğeri de ALO 182 hattını arayarak alınan randevu.

mhrs aşı

MHRS Sistemi Üzerinden Randevu Alma:

  • İlk olarak internet üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ adresine gidilir.
  • Siteye giriş yaptıktan sonra MHRS üzerinden, e-Devlet üzerinden veya e-Nabız üzerinden kimlik bilgileri ve şifreyle giriş yapılır.
  • Kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yaptıktan sonra eğer aşı hakkınız bulunuyorsa “Aşı Randevusu Al” butonuna basarak, randevunuzu alabilirsiniz.
  • Size en yakın hastaneyi veya aşı olmak istediğiniz hastaneyi seçerek, gün ve saati belirleyerek randevunuzu onaylayabilirsiniz.
  • Randevunuz onaylandıktan sonra cep telefonu numaranıza bir bilgilendirme mesajı gönderilir.

182

ALO 182 Üzerinden Randevu Alma:

  • Cep telefonunuzdan 182 rakamlarını tuşlayarak MHRS sistemine telefon üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.
  • Daha sonra istenen bilgileri verdikten sonra aşı olmak istediğiniz hastaneyi, tarihi ve saati temsilciye bildirerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.

GÜN İÇİNDE AŞI UYGULAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmalarının hızlanması için yeni uygulamalar da hayata geçirdi. Bakan Koca’nın dün yaptığı açıklama ile “Yerinde Aşı” uygulaması devreye sokuldu. Buna göre Organize Sanayi Bölgeleri’nde çalışan vatandaşların aşı olmak için hastaneye gitmelerine gerek kalmıyor.

Yerinde Aşı uygulaması ile aşılar OSB’deki çalışanlara iş yerlerinde yapılıyor.

Aşı olma süresini kısaltmak için çalışmalarda bulunan Bakan Koca, bir son dakika açıklaması ile “Gün İçinde Aşı” uygulamasını başlattıklarını da ifade etti.

Buna göre, randevu alırken artık gün içinde de aşı randevusu alınabilecek.


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