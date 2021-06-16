Aynı gün aşı randevusu alınır mı? Aşı randevusu nasıl alınır? Gün içinde aşı uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olma hızını arttırmak üzere bazı çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde SGK’ya kayıtlı tüm işçilere de aşı hakkının tanınması ile beraber, aşı randevusu için insanlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde yoğunluk oluşturdu. Bununla beraber sitede kısa süreli bir çökme yaşanırken, vatandaşlar aşı randevusu almanın yollarını aradı. İşte MHRS ve ALO 182 sistemi üzerinden aşı randevusu alma.

AŞILAMADA HIZLANMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yaz sezonunun sonuna kadar tüm vatandaşların aşılanacağı bilgisini paylaşmıştı. Birçok meslek grubuna aşı hakkı tanınmasından sonra yaş sınırı da 40 yaşa kadar geriledi. Hafta başında ise Bakan Koca, SGK’ya bağlı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini açıkladı.

Bakan Koca’nın bu açıklamasından sonra ise aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar MHRS sistemi üzerinde yoğunluk oluşturdu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Birçok kişiye aşı hakkı açılmasıyla beraber, randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar da “Nasıl aşı randevusu alırım?” sorusunun cevabını araştırıyor.