Aynı gün aşı randevusu alınır mı? Aşı randevusu nasıl alınır? Gün içinde aşı uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olma hızını arttırmak üzere bazı çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde SGK’ya kayıtlı tüm işçilere de aşı hakkının tanınması ile beraber, aşı randevusu için insanlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde yoğunluk oluşturdu. Bununla beraber sitede kısa süreli bir çökme yaşanırken, vatandaşlar aşı randevusu almanın yollarını aradı. İşte MHRS ve ALO 182 sistemi üzerinden aşı randevusu alma.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yaz sezonunun sonuna kadar tüm vatandaşların aşılanacağı bilgisini paylaşmıştı. Birçok meslek grubuna aşı hakkı tanınmasından sonra yaş sınırı da 40 yaşa kadar geriledi. Hafta başında ise Bakan Koca, SGK’ya bağlı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini açıkladı.
Bakan Koca’nın bu açıklamasından sonra ise aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar MHRS sistemi üzerinde yoğunluk oluşturdu.
Birçok kişiye aşı hakkı açılmasıyla beraber, randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar da “Nasıl aşı randevusu alırım?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Şu anki sistemde aşı randevusu almanın iki yolu bulunuyor. Bunlar; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden online alınan randevu, bir diğeri de ALO 182 hattını arayarak alınan randevu.
MHRS Sistemi Üzerinden Randevu Alma:
ALO 182 Üzerinden Randevu Alma:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmalarının hızlanması için yeni uygulamalar da hayata geçirdi. Bakan Koca’nın dün yaptığı açıklama ile “Yerinde Aşı” uygulaması devreye sokuldu. Buna göre Organize Sanayi Bölgeleri’nde çalışan vatandaşların aşı olmak için hastaneye gitmelerine gerek kalmıyor.
Yerinde Aşı uygulaması ile aşılar OSB’deki çalışanlara iş yerlerinde yapılıyor.
Aşı olma süresini kısaltmak için çalışmalarda bulunan Bakan Koca, bir son dakika açıklaması ile “Gün İçinde Aşı” uygulamasını başlattıklarını da ifade etti.
Buna göre, randevu alırken artık gün içinde de aşı randevusu alınabilecek.
BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021