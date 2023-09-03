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Ayrı yaşadıkları ve 'randevu ile' görüştükleri iddia edilmişti! Monaco Prensesi’nin o görüntüleri gündem oldu: "Garip görünüyor"

03.09.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Prensi Albert ve Prensesi Charlene'in ayrı yaşadıkları ve birbirlerini sadece 'randevu ile' gördüklerine dair iddialar ortaya atılmıştı. Prenses Charlene, önceki gün Monaco'nun ilk TV kanalının açılışı için kocası Prens Albert ile birlikte canlı yayına çıktı. Monaco Prensesi’nin canlı yayındaki görüntüsü ise olay oldu. İngiliz medyası ise bu görüntüler için “Garip görünüyor” yorumunu yaptı.

Ayrı yaşadıkları ve 'randevu ile' görüştükleri iddia edilmişti! Monaco Prensesi’nin o görüntüleri gündem oldu: "Garip görünüyor"

Monaco Prensi Albert ve eşi Prenses Charlene'in ayrı yaşadıkları ve birbirlerini sadece 'randevu ile' gördüklerine yönelik iddialar gündeme oturmuştu. Şimdi ise Prenses Charlene, ayrı yaşadıkları ve birbirlerini sadece 'randevu ile' gördüklerine yönelik iddiaların arasında kocası Prens Albert ile birlikte televizyonda garip bir görüntü vererek gündem oldu.

MONACO PRENSESİ’NİN CANLI YAYIN GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

İddiaların odağındaki çift geçtiğimiz gün Monaco’nun ilk televizyon kanalının açılışı için canlı yayına çıktı. Ancak İngiliz medyası, 45 yaşındaki Prenses Charlene'in röportaj sırasında 65 yaşındaki Prens Albert'in yanında dururken sert bir görüntü çizdiğini ve gergin göründüğünü yazdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, kocası Prens Albert'in açılıştan duyduğu gururu uzun uzun anlatırken Prenses Charlene'in sadece birkaç kelime mırıldanmakla yetindiğine dikkat çekti.

İsviçre'de yaşamak için Monaco'yu terk ettiği öne sürülen eski olimpik yüzücü Prenses Charlene'in, röportaj boyunca gergin göründüğü yazıldı. Hatta bir noktada derin bir nefes alıp yutkunduğunun ve tuhaf bir şekilde tebessüm ettiğinin altı çizildi.

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Charlene’in sadece, “Tebrikler, gelecekte her şeyin en iyisi sizin için gerçekleşsin” dediğine dikkat çeken İngiliz medyası, Prenses Charlene için "garip görünüyor” yorumunu yaptı.

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