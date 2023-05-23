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Ayrıldığı sevgilisini defalarca bıçakladı, sözleri dehşete düşürdü: 'Az bile yaptım az...'

23.05.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Murat Dursun P. (51), ayrıldığı sevgilisi Buket Y.'yi (49) evinin önünde 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Murat Dursun P., polisteki ifadesinde; Buket Y.'nin aynı binadaki N.U. ile ilişki yaşadığını öğrendiğini söyleyerek, "N.U. ile yaptığım görüşmede bana Buket'in cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi" dedi. Adliyeye sevk edilen Murat Dursun P., "Az bile yaptım az. Benim ekmeğimi yiyip, benim arabam ile namussuzluk yaptı. Pişman değilim" dedi.

Ayrıldığı sevgilisini defalarca bıçakladı, sözleri dehşete düşürdü: 'Az bile yaptım az...'

Dehşete düşüren olay, dün sabah Fatih Sitesi mevkisinde meydana geldi. Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.'nin evinin önüne gitti. Murat Dursun P., burada Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini kesti. İkili daha sonra tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat P., Buket Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Buket Y., sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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POLİS YAKALADI

Kaçan Murat Dursun P. de dün polis ekiplerince Kilimli ilçesinde yakalandı. Murat Dursun P., polisteki ifadesinde; Buket Y.'nin aynı binadaki N.U. ile ilişki yaşadığını öğrendiğini söyleyerek, "Verdiğim paraları ve aldığım eşyaları geri istememe rağmen vermedi. Emniyete dilekçe yazarak eşyalarımı geri istedim ama sonuç alamadım. N.U. ile yaptığım görüşmede bana Buket'in cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi" dedi.

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Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Burada görüntü alan gazetecilere de Murat Dursun P. "Az bile yaptım az. Benim ekmeğimi yiyip, benim arabam ile namussuzluk yaptı. Pişman değilim" dedi. Öte yandan ağır yaralanan Buket Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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