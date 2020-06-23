Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

İlişkinin başlaması kadar bitmesi de çok doğal bir olay. Her ilişki mezara kadar gidecek diye bir kaide yok. Taraflardan biri bile mutsuzsa ilişkiyi bitirmek devam ettirmekten daha sağlıklıdır. Ayrılık vakti geldiği zaman iki tarafın da birbirine karşı hoşgörülü olması son bıraktığı intiba açısından çok önemlidir. Ne de olsa insanlar son halleri ile hatırlanır. Ayrılık zamanı geldiğinde iki taraf için de en iyisi, durumu kabul etmek ve yoluna devam etmektir.
Tartışma ve kavgalar da ilişkinin olmazsa olmazıdır. Çiftlerden daima aynı konuda aynı fikir üzerinde uyuşmaları beklenemez. İlginçtir ki devamlı aynı konularda aynı fikirde olmak dahi ilişkiyi monotonlaştırdığı ve heyecanını azalttığı için çiftler arasında pürüzlere yol açabiliyor. Tartışmaların sıklaşmasından ziyade şiddeti de arttıysa ciddi tehlike arz ediyor demektir. Kavgalarda daima bir tarafın üstünlük kurma çabası, diğer tarafı ezdiği için tekrardan bir tartışma çıkması işten bile değildir. Bu şekilde ardı arkası kesilmeyen ve şiddete doğru yol alan tartışma ve kavgalar ayrılık zamanının geldiğini haber vermektedir.
Maddi şiddet kadar manevi yani sözlü şiddet de insanlarda büyük yaralar açar. Bir ilişkiyi yürütecek olan tatlı söz, tatlı dildir. Çiftler birbirinden güzel sözler duydukça birbirlerine bağlanır, kötü söz duydukça ilişkilerde bozulmalar yaşanır. Sinirini kontrol edemeyen ve ağzından ne çıktığını duymayan bir insandan pek bir şey beklenemez. Partneriniz sizi olur olmaz azarlıyor, aşağılıyor hatta küfür ediyorsa ilişkiyi daha fazla yürütmenin pek bir anlamı yoktur.
İlişkilerde kıskançlık bir yere kadar doğaldır. Fakat kıskançlık, partneri hapsetme noktasına kadar geliyorsa bu büyük bir tehlikedir. Özellikle erkeklerin kadınlar üzerinde aşırı bir baskı kurup özgürlüklerini kısıtlama noktasına getirmesi ve bunu kıskançlık kılıfı ile örtmeye çalışmaları kabul edilemez bir şeydir. Oraya bakma, şuradan yürü, buraya dön gibi komutlarla yönlendirildiğinizi hissediyorsanız ilişkinin sonunu getirmek sizin için en sağlıklısı olacaktır.
Her insan elbette hata yapabilir. Önemli olan o hatanın farkına varıp bir daha tekrarlamamaya çalışmaktır. En ufak hatanın bile sertçe yüze çarpıldığı bir ilişki, zayıflamış demektir. Çiftler birbirinden soğuduğu ve sıkıldığı zaman karşı tarafın en ufak hatası bile çekilmez bir hal alır. Sağlıklı bir ilişkide beraber bir şekilde çözülmesi gereken olumsuzluklar, ilişki bozuldukça çözüm üretmeden ziyade yüze vurma şeklinde olur. Ufak hataların bile büyük hatalarmış gibi lanse edilmesi sizi duygusal olarak bir çöküşe sürükleyebilir.
Kötü şekilde seyreden ilişkilerde bir taraf kendini daima daha yorgun, bıkkın ve çaresiz hisseder. Bu taraf genelde ilişkinin külfetini çeken, elinden geleni yapmış ama artık yorgun düşmüş taraftır. Emin olun elinizden daha fazla bir şey gelmez. Çünkü siz ne kadar alttan alırsanız, karşı taraf sizin o kadar tepenize binecek. En güzeli fazla uzatmadan bu ilişkiyi sonlandırmaktır.
Son zamanlarda eskisi kadar birlikte olmuyorsanız ciddi sorunlar var demektir. İlişkilerde sorunların büyük bir kısmı yatakta çözülür. Eğer uzun zamandır yatağa çift olarak girmiyorsanız ilişkiniz zaten bitmiş ya da sona yaklaşmış demektir.
Beraber geçirilen vakitler artık eskisi kadar keyif vermiyor, yalnız kalmak daha cazip ve güzel geliyorsa bu tam anlamıyla ilişkinin bittiğini göstermese de ciddi bir sorundur. Böyle bir durumda karşı taraf da halinden memnunsa zaten ilişki bitmiş demektir.
İlk zamanlar dünyada eşi benzeri olmayan sevgili artık karşılaştırma konusu olmuşsa bazı problemlerin olduğu aşikardır. Gerek dış görünüş gerek davranış olarak karşılaştırma yapmak ve karşılaştırma yaptığı kişiyi daha cazip görmek ve partnerinden hoşnut olmamak sevginin bittiğinin bir göstergesidir ve ayrılık sebebidir.
Buluşma tekliflerinin mazeretlerle bertaraf edilmesi, önemsiz işlerin öne alınması, karşı tarafla beraber vakit geçirilmek istenmemesi ilişkinin temellerinin sarsıldığının göstergesidir.
Bazen ilişkilerde görünürde bir sebep olmasa da taraflardan birinde soğuma ve ilişkiden sıkılma durumu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda karşı tarafın elinden gelen pek bir şey yoktur. Yolun sonu gözükmüştür.
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