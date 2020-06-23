KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Masallar gibi başlayan, tarifi imkansız mutluluklarla devam eden ve anlatılmaz yaşanır derecesinde anılarla süslenen ilişkilerin bile sonu gelebiliyor.

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

İlişkinin başlaması kadar bitmesi de çok doğal bir olay. Her ilişki mezara kadar gidecek diye bir kaide yok. Taraflardan biri bile mutsuzsa ilişkiyi bitirmek devam ettirmekten daha sağlıklıdır. Ayrılık vakti geldiği zaman iki tarafın da birbirine karşı hoşgörülü olması son bıraktığı intiba açısından çok önemlidir. Ne de olsa insanlar son halleri ile hatırlanır. Ayrılık zamanı geldiğinde iki taraf için de en iyisi, durumu kabul etmek ve yoluna devam etmektir.

Ayrılık Göstergesi Olan 10 Şey

1. Devamlı tartışma ve kavgalar

iliski de kavga

Tartışma ve kavgalar da ilişkinin olmazsa olmazıdır. Çiftlerden daima aynı konuda aynı fikir üzerinde uyuşmaları beklenemez. İlginçtir ki devamlı aynı konularda aynı fikirde olmak dahi ilişkiyi monotonlaştırdığı ve heyecanını azalttığı için çiftler arasında pürüzlere yol açabiliyor. Tartışmaların sıklaşmasından ziyade şiddeti de arttıysa ciddi tehlike arz ediyor demektir. Kavgalarda daima bir tarafın üstünlük kurma çabası, diğer tarafı ezdiği için tekrardan bir tartışma çıkması işten bile değildir. Bu şekilde ardı arkası kesilmeyen ve şiddete doğru yol alan tartışma ve kavgalar ayrılık zamanının geldiğini haber vermektedir.

2. Aşağılanmalara ve hakaretlere maruz kalma

Maddi şiddet kadar manevi yani sözlü şiddet de insanlarda büyük yaralar açar. Bir ilişkiyi yürütecek olan tatlı söz, tatlı dildir. Çiftler birbirinden güzel sözler duydukça birbirlerine bağlanır, kötü söz duydukça ilişkilerde bozulmalar yaşanır. Sinirini kontrol edemeyen ve ağzından ne çıktığını duymayan bir insandan pek bir şey beklenemez. Partneriniz sizi olur olmaz azarlıyor, aşağılıyor hatta küfür ediyorsa ilişkiyi daha fazla yürütmenin pek bir anlamı yoktur.

3. Aşırı kıskançlık ve sürekli şüphe duyma

İlişkilerde kıskançlık bir yere kadar doğaldır. Fakat kıskançlık, partneri hapsetme noktasına kadar geliyorsa bu büyük bir tehlikedir. Özellikle erkeklerin kadınlar üzerinde aşırı bir baskı kurup özgürlüklerini kısıtlama noktasına getirmesi ve bunu kıskançlık kılıfı ile örtmeye çalışmaları kabul edilemez bir şeydir. Oraya bakma, şuradan yürü, buraya dön gibi komutlarla yönlendirildiğinizi hissediyorsanız ilişkinin sonunu getirmek sizin için en sağlıklısı olacaktır.

kıskanclik ve kavga

4. En ufak hataların bile çok fazla büyütülmesi

Her insan elbette hata yapabilir. Önemli olan o hatanın farkına varıp bir daha tekrarlamamaya çalışmaktır. En ufak hatanın bile sertçe yüze çarpıldığı bir ilişki, zayıflamış demektir. Çiftler birbirinden soğuduğu ve sıkıldığı zaman karşı tarafın en ufak hatası bile çekilmez bir hal alır. Sağlıklı bir ilişkide beraber bir şekilde çözülmesi gereken olumsuzluklar, ilişki bozuldukça çözüm üretmeden ziyade yüze vurma şeklinde olur. Ufak hataların bile büyük hatalarmış gibi lanse edilmesi sizi duygusal olarak bir çöküşe sürükleyebilir.

5. Kendini hasta, yorgun ve yıpranmış hissetmek

Kötü şekilde seyreden ilişkilerde bir taraf kendini daima daha yorgun, bıkkın ve çaresiz hisseder. Bu taraf genelde ilişkinin külfetini çeken, elinden geleni yapmış ama artık yorgun düşmüş taraftır. Emin olun elinizden daha fazla bir şey gelmez. Çünkü siz ne kadar alttan alırsanız, karşı taraf sizin o kadar tepenize binecek. En güzeli fazla uzatmadan bu ilişkiyi sonlandırmaktır.

6. Cinsel olarak birbirinden uzaklaşmak

Son zamanlarda eskisi kadar birlikte olmuyorsanız ciddi sorunlar var demektir. İlişkilerde sorunların büyük bir kısmı yatakta çözülür. Eğer uzun zamandır yatağa çift olarak girmiyorsanız ilişkiniz zaten bitmiş ya da sona yaklaşmış demektir.

7. Yalnız başına zaman geçirmenin daha cazip gelmesi

Beraber geçirilen vakitler artık eskisi kadar keyif vermiyor, yalnız kalmak daha cazip ve güzel geliyorsa bu tam anlamıyla ilişkinin bittiğini göstermese de ciddi bir sorundur. Böyle bir durumda karşı taraf da halinden memnunsa zaten ilişki bitmiş demektir.

8. Başka kişilerle partnerini karşılaştırma

İlk zamanlar dünyada eşi benzeri olmayan sevgili artık karşılaştırma konusu olmuşsa bazı problemlerin olduğu aşikardır. Gerek dış görünüş gerek davranış olarak karşılaştırma yapmak ve karşılaştırma yaptığı kişiyi daha cazip görmek ve partnerinden hoşnut olmamak sevginin bittiğinin bir göstergesidir ve ayrılık sebebidir.

9. Mazeretler üretme

Buluşma tekliflerinin mazeretlerle bertaraf edilmesi, önemsiz işlerin öne alınması, karşı tarafla beraber vakit geçirilmek istenmemesi ilişkinin temellerinin sarsıldığının göstergesidir.

10. Sebepsiz soğuma

Bazen ilişkilerde görünürde bir sebep olmasa da taraflardan birinde soğuma ve ilişkiden sıkılma durumu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda karşı tarafın elinden gelen pek bir şey yoktur. Yolun sonu gözükmüştür.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyorBalık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor
Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor'ın final tarihini ve yerini açıkladı!

Survivor'ın final tarihini ve yerini açıkladı!

İş dünyasına yeniden giriyor! Şeyma'dan iddialı pozlar

İş dünyasına yeniden giriyor! Şeyma'dan iddialı pozlar

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Sperm alerjisi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Sperm alerjisi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Uzun süre seks yapmadığınızda vajinanızda neler oluyor?

Uzun süre seks yapmadığınızda vajinanızda neler oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

İlk Buluşmada yapılması ve yapılmaması gerekenler

İlk Buluşmada yapılması ve yapılmaması gerekenler

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Onu nasıl unutabilirsiniz?

Onu nasıl unutabilirsiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.