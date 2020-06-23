Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

İlişkinin başlaması kadar bitmesi de çok doğal bir olay. Her ilişki mezara kadar gidecek diye bir kaide yok. Taraflardan biri bile mutsuzsa ilişkiyi bitirmek devam ettirmekten daha sağlıklıdır. Ayrılık vakti geldiği zaman iki tarafın da birbirine karşı hoşgörülü olması son bıraktığı intiba açısından çok önemlidir. Ne de olsa insanlar son halleri ile hatırlanır. Ayrılık zamanı geldiğinde iki taraf için de en iyisi, durumu kabul etmek ve yoluna devam etmektir. Ayrılık Göstergesi Olan 10 Şey 1. Devamlı tartışma ve kavgalar Tartışma ve kavgalar da ilişkinin olmazsa olmazıdır. Çiftlerden daima aynı konuda aynı fikir üzerinde uyuşmaları beklenemez. İlginçtir ki devamlı aynı konularda aynı fikirde olmak dahi ilişkiyi monotonlaştırdığı ve heyecanını azalttığı için çiftler arasında pürüzlere yol açabiliyor. Tartışmaların sıklaşmasından ziyade şiddeti de arttıysa ciddi tehlike arz ediyor demektir. Kavgalarda daima bir tarafın üstünlük kurma çabası, diğer tarafı ezdiği için tekrardan bir tartışma çıkması işten bile değildir. Bu şekilde ardı arkası kesilmeyen ve şiddete doğru yol alan tartışma ve kavgalar ayrılık zamanının geldiğini haber vermektedir.

2. Aşağılanmalara ve hakaretlere maruz kalma Maddi şiddet kadar manevi yani sözlü şiddet de insanlarda büyük yaralar açar. Bir ilişkiyi yürütecek olan tatlı söz, tatlı dildir. Çiftler birbirinden güzel sözler duydukça birbirlerine bağlanır, kötü söz duydukça ilişkilerde bozulmalar yaşanır. Sinirini kontrol edemeyen ve ağzından ne çıktığını duymayan bir insandan pek bir şey beklenemez. Partneriniz sizi olur olmaz azarlıyor, aşağılıyor hatta küfür ediyorsa ilişkiyi daha fazla yürütmenin pek bir anlamı yoktur. 3. Aşırı kıskançlık ve sürekli şüphe duyma İlişkilerde kıskançlık bir yere kadar doğaldır. Fakat kıskançlık, partneri hapsetme noktasına kadar geliyorsa bu büyük bir tehlikedir. Özellikle erkeklerin kadınlar üzerinde aşırı bir baskı kurup özgürlüklerini kısıtlama noktasına getirmesi ve bunu kıskançlık kılıfı ile örtmeye çalışmaları kabul edilemez bir şeydir. Oraya bakma, şuradan yürü, buraya dön gibi komutlarla yönlendirildiğinizi hissediyorsanız ilişkinin sonunu getirmek sizin için en sağlıklısı olacaktır. 4. En ufak hataların bile çok fazla büyütülmesi Her insan elbette hata yapabilir. Önemli olan o hatanın farkına varıp bir daha tekrarlamamaya çalışmaktır. En ufak hatanın bile sertçe yüze çarpıldığı bir ilişki, zayıflamış demektir. Çiftler birbirinden soğuduğu ve sıkıldığı zaman karşı tarafın en ufak hatası bile çekilmez bir hal alır. Sağlıklı bir ilişkide beraber bir şekilde çözülmesi gereken olumsuzluklar, ilişki bozuldukça çözüm üretmeden ziyade yüze vurma şeklinde olur. Ufak hataların bile büyük hatalarmış gibi lanse edilmesi sizi duygusal olarak bir çöküşe sürükleyebilir.