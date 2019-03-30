Ayrımcılık yapan Facebook, yeniden mahkemede

Bundan çok kısa bir süre önce Donald Trump ile ilgili veri toplayan bir şirkete sızıntı yapan Facebook, ciddi eleştiriler almıştı. Üstelik şirketin itibarı da büyük bir değer aşınmasına uğradı. Ancak Facebook bu olayların üzerinden fazla bir zaman geçmeden, tekrar skandallarla gündeme geldi.

Facebook şirketinin bulunulan bölgeye göre sınıflandırma yaptığı ve reklam gösterdiği 2016 yılından beri biliniyordu. Ancak bu çok az bir kişi tarafından farkına varılan bir durum. Amerika’daki öncü konut kurumlarından bir tanesi olarak bilinen Konut ve Kalkınma Sekreterliği, şirketin bu özelliğini mahkemeye verdi.

Facebook hesabınızdan konum belirlemesini yaptığınızda, şirket sizlere yalnızca o bölge ile ilgili reklamlar gösteriyor. Örneğin, İstanbul Beşiktaş ilçesinde oturuyorsanız Facebook bütün reklam ve diğer özellikleri o bölgeye göre sizlere sunuyor.

İlk başlarda bu özellik bir problem olarak görülmese bile, Amerika Konut ve Kalkınma sekreterliğine göre bu büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Kişilerin bulundukları bölgeye göre sınıflandırılmasına ve diğer bölgelerin imkânlarından yararlanamamasına neden olan konum sistemi, mercek altına alındı.

Facebook konum sisteminin adaletsizlik yarattığına sizler de katılıyor musunuz? Konum sistemi ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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