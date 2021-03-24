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Ayşe Böhürler kimdir? Ayşe Böhürler kaç yaşında ve nereli? İşte Ayşe Böhürler biyografisi

24.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrası açıklanan MKYK listesinde 75 üye arasında yer alan Ayşe Böhürler, Ramazan programları, yemek programları ve kültür içerikli söyleşi programları gibi çeşitli programlarla televizyonda yer almıştır. Ayşe Böhürler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1992’de ise İzlenim Dergisi’nde editörlük yaptı. Ayşe Böhürler, 2007 yılında Yenişafak gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

Ayşe Böhürler kimdir? Ayşe Böhürler kaç yaşında ve nereli? İşte Ayşe Böhürler biyografisi

Ayşe Böhürler, pek çok program ve belgesel çekmiştir. Aynı zamanda 4 adet kitabı da vardır. Ayşe Böhürler; kadın, kültür, tarih ve İslamofobi üzerine yayımladığı yazılarla öne çıkmayı başardı. Kendisine ait bir yapım şirketi vardır.

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

Ayşe Böhürler, Kayseri'de dünyaya geldi. Ailesi Nevşehir Ürgüplü bu nedenle nüfus cüzdanı kayıtlarında doğum yeri Ürgüp olarak geçiyor. Çok kitap okunan, kültürden siyasete pek çok meselenin tartışıldığı bir evde ve çevrede büyüdü. İlkokul ile birlikte eğitimime İstanbul’da devam ettim. Erenköy Kız Lisesi’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1992’de İzlenim Dergisi’nde editörlüğe ve gazeteciliğe başladı. Derginin kapanmasının ardından yeni çıkmaya başlayan Aksiyon Dergisi’nde kısa süre aile ve eğitim bölüm editörlüğü yaptı. 1995 yılında dönemin en yenilikçi ve özgün televizyon kanallarından birisi olan Kanal 7’de kadın ve eğitim programları sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Ondan sonraki meslek kariyerinde televizyonda farklı program kategorilerinde yapımcı olarak devam etti. 2007 yılında Yenişafak gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Gazeteciliğin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda, sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

1995-2007 arasında televizyonda yapımcı ve yönetici olarak çalıştığım yıllarda onlarca programın yapımcılığından sonra 13 İslam ülkesini kapsayan “Duvarların Arkasında Müslüman Ülkelerde Kadın ” isimli belgesel serisinin yapımcılığını üstlendi.
Daha sonra kendi yapım şirketini kurdu. Pek çok program, belgesel ve 4 kitaba imza attı. Orhun Yazıtları’ndan Nobel’e Türk Edebiyatı, Hayme Ana, Ali Emiri Efendi, belgesel çalışmaları içerisinde yer aldı.

Kadın, kültür, tarih, Avrupa’da mülteciler, İslamofobi üzerinde çalıştığı konular arasında öne çıktı. Bir televizyon yapımcısı olarak 2014’te mülteciler üzerine çalışmaya başladı. 2016’dan itibaren mültecileri Avrupa rotasında izleyerek, ‘’Avrupa’nın Mültecilerle İmtihanı’’ ve ‘’Bir Yıl Sonra’’ ismiyle iki ayrı belgesel yaptı. Televizyon program yapımcılığım sadece belgeselleri kapsamadı. Canlı yayın kuşakları, ramazan programları, yemek programları, kültür içerikli söyleşi programları yaptı.

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İstanbul Üniversitesi

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