Ayşe Böhürler kimdir? Ayşe Böhürler kaç yaşında ve nereli? İşte Ayşe Böhürler biyografisi

Ayşe Böhürler, pek çok program ve belgesel çekmiştir. Aynı zamanda 4 adet kitabı da vardır. Ayşe Böhürler; kadın, kültür, tarih ve İslamofobi üzerine yayımladığı yazılarla öne çıkmayı başardı. Kendisine ait bir yapım şirketi vardır.

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

Ayşe Böhürler, Kayseri'de dünyaya geldi. Ailesi Nevşehir Ürgüplü bu nedenle nüfus cüzdanı kayıtlarında doğum yeri Ürgüp olarak geçiyor. Çok kitap okunan, kültürden siyasete pek çok meselenin tartışıldığı bir evde ve çevrede büyüdü. İlkokul ile birlikte eğitimime İstanbul’da devam ettim. Erenköy Kız Lisesi’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1992’de İzlenim Dergisi’nde editörlüğe ve gazeteciliğe başladı. Derginin kapanmasının ardından yeni çıkmaya başlayan Aksiyon Dergisi’nde kısa süre aile ve eğitim bölüm editörlüğü yaptı. 1995 yılında dönemin en yenilikçi ve özgün televizyon kanallarından birisi olan Kanal 7’de kadın ve eğitim programları sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Ondan sonraki meslek kariyerinde televizyonda farklı program kategorilerinde yapımcı olarak devam etti. 2007 yılında Yenişafak gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Gazeteciliğin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda, sivil toplum örgütlerinde çalıştı.