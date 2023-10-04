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Ayşenur Arslan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! RTÜK'ten Halk TV'ye üst sınırdan ceza

04.10.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan’ın Ankara’daki terör saldırısı ve teröristler hakkındaki yorumları sebebiyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı. Aynı yorumlar nedeniyle Ayşenur Arslan gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Ayşenur Arslan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! RTÜK'ten Halk TV'ye üst sınırdan ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

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"TERÖRÜN AMAÇLARINA HİZMET EDECEK SONUÇLAR..."

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporu gündeme alındı.
Kanalda 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullanılan ifadelerin, "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.

HALK TV'YE İKİNCİ YAPTIRIM

Kanaldaki Haber Masası programında da bir konuğun Kültür ve Turizm Bakanlığının FETÖ'yü savunan bir filmin 60. Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilmesine tepki olarak desteğini çekmesine ilişkin kullandığı ifadelerin de "dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı" şekilde yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmedildi ve Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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