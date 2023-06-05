HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aysu Bankoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu hangi görevlerde bulundu?

Aysu Bankoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu hangi görevlerde bulundu?

05.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aysu Bankoğlu'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Tanıtım ve Halkla İlişkiler alanında Aysu Bankoğlu sorumlu oldu. Peki, Aysu Bankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aysu Bankoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu hangi görevlerde bulundu?

Aysu Bankoğlu ile ilgili araştırmalar CHP MYK üyelerinin yayımlanması ile birlikte hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. Aysu Bankoğlu CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Tanıtım ve Halkla İlişkiler alanında Aysu Bankoğlu sorumlu oldu. İşte Aysu Bankoğlu'ın hayatı ve biyografisi...

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın’da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Nursen’dir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde, Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde “Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Yasama Sürecindeki Rolü” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesidir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli?AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!
'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...
Anahtar Kelimeler:
Aysu Bankoğlu

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.