Aysu Bankoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu hangi görevlerde bulundu?

Aysu Bankoğlu ile ilgili araştırmalar CHP MYK üyelerinin yayımlanması ile birlikte hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. Aysu Bankoğlu CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Tanıtım ve Halkla İlişkiler alanında Aysu Bankoğlu sorumlu oldu. İşte Aysu Bankoğlu'ın hayatı ve biyografisi...

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın’da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Nursen’dir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde, Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde “Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Yasama Sürecindeki Rolü” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



