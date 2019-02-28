HABER

Aytaç Arman için memleketi Adana'da tören (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Gerçek adı Veysel İnce olan oyuncu Aytaç Arman’ın cenazesi, törenin ardından Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Gerçek adı Veysel İnce olan oyuncu Aytaç Arman’ın cenazesi, törenin ardından Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlıktaki cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli partilerin milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş ile ailesi katıldı. Erdem İnce, babasının tabutuna zeytin dalı bıraktı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sanatçının tabutuna, Bakan Selçuk, oğlu Erdem İnce ve yakınları omuz verdi. Aytaç Arman, okunan duaların ardından toprağa verildi. Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonuEskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu
Gümüşhane yaylalarında terörle mücadele devam ediyorGümüşhane yaylalarında terörle mücadele devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.