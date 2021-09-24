Kalıcı olarak kurtulabilirsiniz! Ayva göbeğinizden kurtulma yolları

Ayva göbek, göbeğin altında oluşan yağ tabakasına denir. Halk arasında "gitmeyen göbek" olarak da adlandırılır! Sizin de ayva göbeğiniz varsa onu yok etmek için büyük bir uğraş vermeniz gerekir. Öncelikle sağlıklı beslenmeye başlamalısınız. Çünkü uzun uğraşlar sonucu bu ayva göbeği yok etseniz bile, sağlıksız beslenmeniz onu hemen geri getirir. Peki bu ayva göbek nasıl eritilir? İşte detaylar...

EGZERSİZ YAPMAK

Baş etmesi zor olan bu yağları yok etmek için düzenli bir şekilde spor yapmanız şart. Düzenli sporun yanında alt karın egzersizlerine yoğunlaşırsanız, ayva göbeğinizdeki küçülmeyi fark edebilirsiniz. Ancak tabii ki sadece spor yapmak yeterli olmaz. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz ve vücut tipinize göre diyet programı uygulamanız gerekir.

SAĞLIKLI BESLENMEK

Eğer ayva göbekten kurtulmak istiyorsanız, kesinlikle yağdan ve şekerden uzak durmanız gerekir. Düz bir göbek için protein ve sebze ağırlıklı beslenmek zorundasınız. Örneğin; et, tavuk, baklagil, salata ve sebze mutlaka öğünlerinizde yer almalı. Beslenmenizin yanında egzersizlerinizi de ihmal etmemelisiniz.

ACIKIR ACIKMAZ YEMEK YEMEYİN

En temel iki noktaya, yani spora ve beslenmeye değindik. Şimdi daha detaylı tespitler yapalım. Acıkır acıkmaz yemek yememek, ayva göbeğinizi eritmeye etki eder. Uyandıktan sonra aç karnınıza 1-2 saat geçirmek, vücudun yakıt için göbeğe koşmasını sağlar. Vücudu aç bırakmak insülin direncini de olumlu etkiler. Açlık hissettiğiniz zaman vücudunuzu 1 saat kadar oyalamalı, sonrasında hala açlık hissediyorsanız öyle yemek yemelisiniz. Bu oyalanma sürecinde su ve sıcak içecekler içmek, aç kalma sürenizi arttırır ve daha fazla yağ yakmanızı sağlar.

ERKEN YATMAK ERKEN KALKMAK

Hava karardıktan 2-3 saat sonra uyumak ve güneş doğmadan uyanmak, sindirim sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Uzun süre telefonla uğraşmak ise cihazdan gelen mavi ışığa maruz kalmanıza ve uykuya dalamamanıza neden olur. Bu durum da vücutta yağlanmaya yol açar. Kısacası, erken yatıp erken kalkmak vücut sistemlerinize ve sağlığınıza olumlu etkiler sağlar.

