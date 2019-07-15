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Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

Ege Denizi’nde görev yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, Ayvalık’ın Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli Adası’na doğru gitmekte olan lastik bot durdurularak, botun içerisindeki; 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 14’ü çocuk, 9’u kadın 31 göçmen hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık kaçak göçmen

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