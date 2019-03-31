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Ayvalık’ta kamyonun çarptığı alzheimer hastası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı alzheimer hastası Sebahattin Buz (86), yaşamını yitirdi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı alzheimer hastası Sebahattin Buz (86), yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde, E87 karayolunda meydana geldi. Veli Sel yönetimindeki 35 TBN 33 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan alzheimer hastası Sebahattin Buz'a çarptı. Kazada, Sebahattin Buz hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Veli Sel jandarma tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Sebahattin Buz'un cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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