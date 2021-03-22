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  4. Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 48 göçmen kurtarıldı

Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 48 göçmen kurtarıldı

22.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında bir şişme botla Ayvalık’ta Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botları patlatılarak Türk Karasularına itildi.Ayvalık açıklarına kadar itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları göçmenler, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 48 göçmene yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.

Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 48 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında bir şişme botla Ayvalık’ta Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botları patlatılarak Türk Karasularına itildi.
Ayvalık açıklarına kadar itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları göçmenler, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 48 göçmene yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.
Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.

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