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Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Kasım 2023 son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

18.11.2023 09:20 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 18 Kasım 2023 cumartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "18 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Kasım 2023 son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 18 Kasım 2023 cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 18 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte tüm merak edilenler...

SON DEPREMLER LİSTESİ (18 KASIM 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.11.18 08:46:18 38.3812 38.2908 4.2 -.- 3.0 3.1 HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.18 08:40:05 38.0077 36.8858 4.5 -.- 2.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 08:35:30 37.8568 26.8905 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 07:44:45 38.8125 40.0753 6.0 -.- 3.5 3.6 KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:44:05 38.8392 40.0957 9.2 -.- 3.3 3.5 ASAGIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:42:16 38.8702 40.0255 13.0 -.- 2.9 -.- YUKARIOVACIK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:36:02 38.8408 40.0277 6.6 -.- 2.6 -.- SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:29:28 38.8308 40.0365 7.2 -.- 2.2 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:24:53 38.8537 40.0462 19.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:23:06 38.8245 40.0743 7.0 -.- 2.8 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:22:03 38.9038 40.0545 19.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:18:30 38.8483 40.0443 7.0 -.- 2.8 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:06:20 40.8068 27.7728 9.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.18 06:44:15 37.9960 36.4232 5.3 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 06:38:21 39.2140 27.7465 7.0 -.- 1.5 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.18 06:24:37 39.2592 40.4315 9.9 -.- 1.5 -.- AKBINEK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.11.18 06:19:29 38.5368 39.3230 30.0 -.- 1.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.11.18 05:40:26 38.4123 37.5830 3.1 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.18 05:23:56 36.2872 36.1985 1.4 -.- 1.8 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.11.18 05:18:03 38.0945 36.6285 4.6 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 05:15:57 39.1818 26.1817 7.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 05:09:25 37.6972 36.1957 5.0 -.- 1.7 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 04:35:02 38.4655 37.2328 6.5 -.- 1.3 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 04:31:42 36.0345 26.3275 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.18 04:25:40 38.3073 37.8625 8.5 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.18 03:46:00 37.8090 36.6755 26.2 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 03:25:58 37.6500 35.3453 6.0 -.- 1.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.18 03:17:37 38.4840 37.5145 8.6 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.18 03:07:06 37.9223 36.4645 10.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 02:58:42 37.4740 37.0677 5.4 -.- 1.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 02:36:32 36.1123 36.0262 24.1 -.- 1.2 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.18 02:28:37 38.3817 36.4162 5.0 -.- 0.8 -.- KARAYURT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.18 02:14:49 38.7658 30.4533 3.9 -.- 1.6 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.11.18 02:02:51 36.3658 36.2608 6.4 -.- 1.3 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2023.11.18 02:01:23 35.0860 23.9252 7.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.18 01:56:27 37.8618 36.5073 5.0 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 01:36:16 38.1428 38.5220 4.6 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.18 01:24:03 38.4698 37.5777 3.3 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.18 00:59:02 37.5903 35.7997 3.3 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.18 00:10:30 37.4862 35.8472 18.4 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.18 00:08:16 36.0860 36.3942 11.9 -.- 1.9 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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