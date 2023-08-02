Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruların yanıtları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli olarak son depremler ile güncelliyor. İşte 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? (2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.02 08:30:32 38.1300 32.5872 2.9 -.- 2.4 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.02 08:21:15 39.1857 40.3705 23.1 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.08.02 08:05:50 37.9923 36.3397 14.5 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 06:48:24 37.5325 35.8395 13.1 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.02 06:44:17 37.6300 35.8323 12.9 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.02 06:23:27 37.3447 37.0788 5.5 -.- 1.3 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 06:12:11 38.3947 37.8603 9.4 -.- 1.6 -.- SARIHACI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.02 06:09:04 37.3398 36.7958 13.8 -.- 1.3 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 06:04:41 37.8787 36.3777 13.4 -.- 1.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 06:01:55 37.7207 36.5023 11.9 -.- 1.4 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 05:52:55 37.3290 37.0798 5.0 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 05:48:01 37.1993 36.1595 5.0 -.- 2.3 -.- BAHCE-(OSMANIYE) İlksel

2023.08.02 05:39:46 38.9107 27.9380 5.0 -.- 1.9 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.08.02 05:38:11 38.0782 32.6185 3.6 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.02 04:58:02 37.4057 28.0562 5.1 -.- 1.2 -.- HACIBAYRAMLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2023.08.02 04:34:48 37.6112 35.5620 5.4 -.- 1.1 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.02 04:26:44 37.5037 35.8573 23.3 -.- 0.9 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.02 03:54:01 37.7710 36.2482 5.0 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 03:50:20 40.2593 27.1100 18.2 -.- 1.6 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.08.02 03:37:12 37.4353 38.6303 8.9 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) İlksel

2023.08.02 03:33:35 40.4072 27.2427 6.6 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.08.02 03:28:19 40.8262 27.7367 11.9 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.08.02 03:27:47 40.7950 27.7740 5.1 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.08.02 03:24:26 40.8108 27.7572 13.8 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.08.02 03:21:52 38.4452 37.5112 1.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.02 03:17:06 37.2575 36.8790 5.0 -.- 1.8 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.02 03:06:59 38.0735 37.6242 13.9 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.02 03:05:42 38.3970 37.1207 6.5 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 02:56:59 37.7402 36.2710 14.2 -.- 1.7 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 02:44:00 37.6283 35.8853 15.4 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.02 02:34:06 38.6230 37.3577 2.8 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.02 02:17:16 39.2275 40.4243 22.0 -.- 1.5 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.08.02 01:56:43 38.1313 36.7392 8.0 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 01:54:26 38.3878 38.7632 7.3 -.- 1.8 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2023.08.02 01:46:26 38.4742 37.2947 5.0 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 01:41:24 38.5277 40.3282 6.3 -.- 1.5 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel

2023.08.02 01:34:10 38.1628 36.6110 9.2 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 01:17:38 37.8867 36.2793 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.02 01:11:44 38.0908 32.5942 1.3 -.- 2.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.02 00:58:40 38.0577 37.6805 10.5 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.02 00:56:37 37.1885 36.0572 6.0 -.- 1.9 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.08.02 00:37:22 38.0897 32.6083 12.2 -.- 1.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.02 00:25:05 37.4443 37.1348 5.0 -.- 1.2 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.02 00:21:56 38.0598 37.6583 5.0 -.- 3.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.02 00:18:38 37.8958 36.3270 17.9 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel



