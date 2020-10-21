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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 20:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde olmak üzere toplam 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "21 köy ve 1 kasaba işgalden kurtarıldı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde olmak üzere toplam 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde Belend, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli köyleri, Fuzuli bölgesinde Gecegözlü, Aşağı Seyidehmedli, Zerger köyleri, Zengilan bölgesinde ise Mincivan kasabası, Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köyü işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan’dır!" ifadelerini kullandı.

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