Azerbaycan Cumhuriyet Günü nedir? Azerbaycan Cumhuriyet Günü mesajları ve sözleri

28 Mayıs 1918’de Doğu’daki ilk demokratik cumhuriyetin temellerini atan Azerbaycan, bugünü Cumhuriyet Günü ilan etti. 102. yılını Cuma günü kutlamaya hazırlanan Azerbaycan, için bu tarih doğum günleri olarak kabul ediliyor. Kardeş ülke Azerbaycan’ın bu önemli gününü haberimizde bulunan Cumhuriyet Günü mesajları ve sözleri ile kutlayabilirsiniz.

AZERBAYCAN CUMHURİYET GÜNÜ NEDİR?

Azerbaycan Cumhuriyet Günü (Respublika Günü) her yıl 28 Mayıs tarihinde kardeş ülkede kutlanmaktadır. Türk toplumlarında kurulan ilk Müslüman, laik, demokratik devletin kuruluş tarihi olan 28 Mayıs 1918 Azerbaycan’ın doğum günü olarak kabul edilmektedir. Çarlık Rusyası’nın bir asırdan fazla devam eden sömürgeci işgalinden kurtulan Azerbaycan, 28 Mayıs 1918 tarihinde Doğu’daki ilk demokratik cumhuriyetin temellerini attı. O gün Azerbaycan Ulusal Konseyi toplantısında Bağımsızlık Bildirgesi kabul edildi. Doğu’da ilk kez özgür, demokratik, laik değerler esasında bağımsız bir cumhuriyetin kurulduğu dünyaya ilan edildi. Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, yirminci yüzyılda Azerbaycan halkının hayatında yeni bir aşama ve tarihi bir olaydı.