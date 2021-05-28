Azerbaycan Cumhuriyet Günü nedir? Azerbaycan Cumhuriyet Günü mesajları ve sözleri

28 Mayıs 1918’de Doğu’daki ilk demokratik cumhuriyetin temellerini atan Azerbaycan, bugünü Cumhuriyet Günü ilan etti. 102. yılını Cuma günü kutlamaya hazırlanan Azerbaycan, için bu tarih doğum günleri olarak kabul ediliyor. Kardeş ülke Azerbaycan’ın bu önemli gününü haberimizde bulunan Cumhuriyet Günü mesajları ve sözleri ile kutlayabilirsiniz.
Azerbaycan Cumhuriyet Günü (Respublika Günü) her yıl 28 Mayıs tarihinde kardeş ülkede kutlanmaktadır. Türk toplumlarında kurulan ilk Müslüman, laik, demokratik devletin kuruluş tarihi olan 28 Mayıs 1918 Azerbaycan’ın doğum günü olarak kabul edilmektedir. Çarlık Rusyası’nın bir asırdan fazla devam eden sömürgeci işgalinden kurtulan Azerbaycan, 28 Mayıs 1918 tarihinde Doğu’daki ilk demokratik cumhuriyetin temellerini attı. O gün Azerbaycan Ulusal Konseyi toplantısında Bağımsızlık Bildirgesi kabul edildi. Doğu’da ilk kez özgür, demokratik, laik değerler esasında bağımsız bir cumhuriyetin kurulduğu dünyaya ilan edildi. Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, yirminci yüzyılda Azerbaycan halkının hayatında yeni bir aşama ve tarihi bir olaydı.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuran Mehmet Emin Resulzade hayatını Azerbaycan’ın bağımsızlığına adadı. Resulzade bu uğurda yorulmadan, usanmadan çalıştı. Şarkı Rus gazetesinde yayınlanan Bakü’den Mektup başlıklı ilk yazısında Azerbaycan halkının Rusça değil, öz dilini konuşması gerektiğini savundu. “Tekamül” dergisinde Azerbaycan için özgürlük, halk için demokrasi düşüncesini anlatıyordu. Faaliyetleriyle, düşünceleriyle milli bağımsızlık ideolojisini oluşturmakta, Azerbaycan’ın bağımsızlık fikrini halka aşılamaktaydı. 28 Mayıs 1918 yılında “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” diyerek Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ni ilan etti. Azerbaycan’ın bağımsızlığının kazanılmasında, Cumhuriyetin kurulmasında Mehmet Emin Resulzade ile birlikte yol arkadaşları Alimerdan Bey Topçubaşov, Feteli Han Hoyski, Hasan Bey Ağayev, Nesib Bey Yusifbeyli, Semed Bey Mehmandarov, Aliağa Şıhlinski ve diğerlerinin de büyük hizmetleri oldu.
Kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’nü kutlamak için aşağıdaki Cumhuriyet günü mesajları ve sözlerini inceleyebilirsiniz.
-Azerbaycan‘ın kederi bizim kederimizdir, sevinci bizim sevincimizdir! Ortak tarihi, geçmişi, dili, dini ve kültürü paylaştığımız Azerbaycan’ın Cumhuriyet günü kutlu olsun!
-Can Azerbaycan’ın cumhuriyet günü kutlu olsun.
-Azerbaycan’ın bağımsızlığının simgesi olan 28 Mayıs Cumhuriyet Günü kutlu olsun!
-Dost ve kardeş Azerbaycan’ın 28 Mayıs Cumhuriyet Günü kutlu; egemenlik ve bağımsızlığı daim olsun!
-“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!”(Mehmet Emin Resulzade) Can Azerbaycan’ın Cumhuriyet günü kutlu olsun (28 Mayıs 1918)